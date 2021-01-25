Ночью во дворе жилого дома на Учительской сгорел автомобиль

Машина сгорела в Калининском районе Новосибирска
Ночью 25 января в Калининском районе Новосибирска сгорел автомобиль во дворе дома. Пожар произошел на
— Приехала полиция, снегом закидывали, следом пожарные, пострадавших нет, — написал Евгений и прислал видео пожара. На
Звонок о пожаре поступил и в службу «112». Как сообщили очевидцы дежурному службы, пожар начался примерно в
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь горения составила
— Выезд в 03:21, прибытие в 03:28, локализация — 03:31, ликвидация в 04:00, — сообщили спасатели.