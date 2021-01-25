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Ночью во дворе жилого дома на Учительской сгорел автомобиль

Яркое пламя было видно издалека

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Пламя целиком охватило машину

Пламя целиком охватило машину

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Машина сгорела в Калининском районе Новосибирска

Ночью 25 января в Калининском районе Новосибирска сгорел автомобиль во дворе дома. Пожар произошел на Учительской, 39. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель Евгений.

— Приехала полиция, снегом закидывали, следом пожарные, пострадавших нет, — написал Евгений и прислал видео пожара. На 16-секундном видеоролике видно, что пламя охватило всю машину.

Звонок о пожаре поступил и в службу «112». Как сообщили очевидцы дежурному службы, пожар начался примерно в 3 часа ночи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь горения составила 5 квадратных метров.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Выезд в 03:21, прибытие в 03:28, локализация — 03:31, ликвидация в 04:00, — сообщили спасатели.

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МЧСмашинапожар
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