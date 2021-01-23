«Я вас любил»: в Новосибирске подросток оставил странную записку и ушел из дома

16-летний подросток ушел из дома в Новосибирске
В субботу, 23 января, в Ленинском районе 16-летний Денис Емельянов вышел из дома и не вернулся. Для родных он оставил записку.
— Он с утра ушел из дома, я предполагаю. Потому что я приехала домой в час дня. Дома лежали записки, ключ под дверью, его телефон. Всё. В тетрадке было написано что-то типа: «Мои родственники, я вас любил. Вы сделали всё, что могли», — рассказала корреспонденту НГС мама пропавшего Виктория.
По ее словам, друзья в школе не знают, куда пропал Денис. Вчера он вел себя абсолютно нормально.
— Директор его видела. Он с ней посмеялся. Вечером он написал однокласснице, с которой раньше особо не общался, что это такой перформанс. Написал, что кажется, что пора, — добавила Виктория.
Денис был одет в черную куртку ниже колена, черные ботинки, черно-белый шарф. Рост — 172, светлая кожа, веснушки, волосы средней длины, глаза карие. Если вам что-либо известно о его местонахождении, напишите об этом Виктории на номер
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что заявление по данному факту поступало. Ведутся поиски.
На прошлой неделе новосибирец уехал на работу и пропал вместе с автомобилем.