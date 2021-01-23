«Я вас любил»: в Новосибирске подросток оставил странную записку и ушел из дома

В субботу, 23 января, в Ленинском районе 16-летний Денис Емельянов вышел из дома и не вернулся. Для родных он оставил записку.

— Он с утра ушел из дома, я предполагаю. Потому что я приехала домой в час дня. Дома лежали записки, ключ под дверью, его телефон. Всё. В тетрадке было написано что-то типа: «Мои родственники, я вас любил. Вы сделали всё, что могли», — рассказала корреспонденту НГС мама пропавшего Виктория.

По ее словам, друзья в школе не знают, куда пропал Денис. Вчера он вел себя абсолютно нормально.