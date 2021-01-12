Новосибирец уехал на работу и пропал вместе с автомобилем

В Новосибирске ищут Михаила Красногорского, который утром 11 января поехал на работу на личном автомобиле Nissan Tino и пропал. На работе (он трудится в сфере телекоммуникаций) мужчина так и не появился, его телефон сейчас недоступен.



— По данным правоохранительных органов, в последний раз его автомобиль был зафиксирован в Ленинском районе. Мужчина ранее не пропадал, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

В этот день новосибирец был одет в пуховик с капюшоном болотного цвета, темно-синие джинсы, черные ботинки и шапку-ушанку. Рост Михаила Красногорского 185 см, у него серо-зеленые глаза и темно-русые волосы.