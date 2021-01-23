По всей стране задержали больше тысячи человек: как идут акции протеста в Москве и Петербурге

Сегодня по всей стране проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. В них участвуют жители более 60 городов России. Также к мероприятию присоединились города других стран мира. Больше всего участников акции ожидаемо собрались в Москве и Петербурге. Точное количество митингующих назвать сложно: если по данным МВД на несогласованную акцию на Пушкинской площади в Москве собрались около 40 тысяч человек, то по оценкам Reuters на митинг пришли не меньше 10 тысяч участников. Число задержанных на митингах по всей России, по данным «ОВД-Инфо», перевалило за тысячу человек. Из них 300 — в Москве, 162 — в Петербурге.