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По всей стране задержали больше тысячи человек: как идут акции протеста в Москве и Петербурге

Полицейских закидывают снежками, а те арестовывают детей

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Акции протеста начались раньше всех на Дальнем Востоке и в течение дня переместились в центр страны

Акции протеста начались раньше всех на Дальнем Востоке и в течение дня переместились в центр страны

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Сегодня по всей стране проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. В них участвуют жители более 60 городов России. Также к мероприятию присоединились города других стран мира. Больше всего участников акции ожидаемо собрались в Москве и Петербурге. Точное количество митингующих назвать сложно: если по данным МВД на несогласованную акцию на Пушкинской площади в Москве собрались около 40 тысяч человек, то по оценкам Reuters на митинг пришли не меньше 10 тысяч участников. Число задержанных на митингах по всей России, по данным «ОВД-Инфо», перевалило за тысячу человек. Из них 300 — в Москве, 162 — в Петербурге.

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Смотрите, как проходят митинги в двух столицах.

В Петербурге местом встречи митингующих стала Сенатская площадь, в Москве — Пушкинская. Митинги были назначены на 14:00. Но задержания начались значительно раньше.

На Пушкинской площади полицейские в первую очередь начали задерживать тех, кто пришел на несогласованную акцию в балаклавах. Вместе с тем полиция по громкоговорителям призывала носить маски и соблюдать дистанцию.

Вскоре после начала задержаний зампред комиссии Общественной палаты РФ Артём Кирьянов отрапортовал РИА «Новости», что на несогласованной акции в Москве «полицию иногда пытаются провоцировать на применение силы». По его словам, в ответ правоохранители действовали сдержанно и корректно.

Московские полицейские решили задерживать детей.

Столичный детский омбудсмен сказала РИА «Новости», что выясняет подробности задержания мальчика на несогласованной акции в центре Москвы.

Позднее мальчик объяснил, что пришел на Пушкинскую площадь «просто посмотреть».

Задержали полицейские и юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. В момент задержания она давала интервью.

Участники несогласованных акций заблокировали выход из метро «Пушкинская» и «Тверская», стали кидать снежки, пластиковые бутылки и яйца в силовиков, начались потасовки.

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Акции протеста 23 января

Изменилось и обращение полицейских. Они стали действовать жестче, участились задержания. Если раньше из громкоговорителей силовики призывали разойтись всех из-за опасности коронавируса, то через пару часов стали говорить, что «мероприятие является незаконным».

Часть участников митинга на Пушкинской площади решили пойти на Манежную площадь, люди идут по Тверской улице в сторону Кремля — сообщает «Проект». Вот как московская акция выглядит с высоты.

В это время силовики жестко теснили собравшихся в Волгограде.

В Екатеринбурге протест перешел в «уральское побоище»: протестующих ОМОН отогнал на лед Городского пруда, после чего начал задерживать.

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Омоновцев закидывали снежками, они отвечали дубинками

Омоновцев закидывали снежками, они отвечали дубинками

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В Питере толпа протестующих прорвала оцепление силовиков, передает «Фонтанка.ру».

Впрочем, не все моменты акции в Петербурге были жестокими. Вот, например, девушка в кокошнике спела ОМОНу песню.

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Алексей Навальныйакция протестазадержанияшествие
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