По всей стране задержали больше тысячи человек: как идут акции протеста в Москве и Петербурге

Сегодня по всей стране проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. В них участвуют жители более
Смотрите, как проходят митинги в двух столицах.
В Петербурге местом встречи митингующих стала Сенатская площадь, в Москве — Пушкинская. Митинги были назначены на 14:00. Но задержания начались значительно раньше.
На Пушкинской площади полицейские в первую очередь начали задерживать тех, кто пришел на несогласованную акцию в балаклавах. Вместе с тем полиция по громкоговорителям призывала носить маски и соблюдать дистанцию.
Вскоре после начала задержаний зампред комиссии Общественной палаты РФ Артём Кирьянов отрапортовал РИА «Новости», что на несогласованной акции в Москве «полицию иногда пытаются провоцировать на применение силы». По его словам, в ответ правоохранители действовали сдержанно и корректно.
Московские полицейские решили задерживать детей.
Столичный детский омбудсмен сказала РИА «Новости», что выясняет подробности задержания мальчика на несогласованной акции в центре Москвы.
Позднее мальчик объяснил, что пришел на Пушкинскую площадь «просто посмотреть».
Задержали полицейские и юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. В момент задержания она давала интервью.
Участники несогласованных акций заблокировали выход из метро «Пушкинская» и «Тверская», стали кидать снежки, пластиковые бутылки и яйца в силовиков, начались потасовки.
Изменилось и обращение полицейских. Они стали действовать жестче, участились задержания. Если раньше из громкоговорителей силовики призывали разойтись всех из-за опасности коронавируса, то через пару часов стали говорить, что «мероприятие является незаконным».
Часть участников митинга на Пушкинской площади решили пойти на Манежную площадь, люди идут по Тверской улице в сторону Кремля — сообщает «Проект». Вот как московская акция выглядит с высоты.
В это время силовики жестко теснили собравшихся в Волгограде.
В Екатеринбурге протест перешел в «уральское побоище»: протестующих ОМОН отогнал на лед Городского пруда, после чего начал задерживать.
В Питере толпа протестующих прорвала оцепление силовиков, передает «Фонтанка.ру».
Впрочем, не все моменты акции в Петербурге были жестокими. Вот, например, девушка в кокошнике спела ОМОНу песню.