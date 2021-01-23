Акции протеста в Москве и Петербурге начались с задержаний

В обеих столицах несколько минут назад начались акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Однако задержания участников несанкционированных мероприятий стартовали еще раньше.
В Петербурге митингующим не дают подойти к Сенатской площади — людей задерживают прямо перед ней, пишет «Фонтанка».
Непростая ситуация и на Пушкинской площади в Москве. Ее перекрыли еще с утра, рабочие начали перекладывать плитку. Однако ближе к обеду к площади стали собираться колонны силовиков и протестующие — задержания начались еще до начала акции.
В числе задержанных блогер Илья Варламов, он приехал на Пушкинскую площадь для освещения шествия.
По этой ссылке можно почитать, как прошли акции на Дальнем Востоке и Сибири (спойлер: в регионах люди вышли на улицы в пятидесятиградусный мороз). Как проходят шествия в городах Урала — смотрите по этой ссылке.