23 января суббота
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 4/10
usd 74.36
eur 90.41
Тема дняПротест в Новосибирске. Как это было — в 17 кадрах

Все новости

Все новости

Акции протеста в Москве и Петербурге начались с задержаний

Шествия начались несколько минут назад, а задержания — значительно раньше

797
14Обсудить

Поделиться

Людей начали задерживать еще до начала несанкционированных акций протеста

Людей начали задерживать еще до начала несанкционированных акций протеста

Поделиться

В обеих столицах несколько минут назад начались акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Однако задержания участников несанкционированных мероприятий стартовали еще раньше.

В Петербурге митингующим не дают подойти к Сенатской площади — людей задерживают прямо перед ней, пишет «Фонтанка».

Поделиться

ОМОН оцепляет Сенатскую площадь

ОМОН оцепляет Сенатскую площадь

Поделиться

Непростая ситуация и на Пушкинской площади в Москве. Ее перекрыли еще с утра, рабочие начали перекладывать плитку. Однако ближе к обеду к площади стали собираться колонны силовиков и протестующие — задержания начались еще до начала акции.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Поделиться

Поделиться

В числе задержанных блогер Илья Варламов, он приехал на Пушкинскую площадь для освещения шествия.

По этой ссылке можно почитать, как прошли акции на Дальнем Востоке и Сибири (спойлер: в регионах люди вышли на улицы в пятидесятиградусный мороз). Как проходят шествия в городах Урала — смотрите по этой ссылке.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Алексей НавальныйМоскваСанкт-Петербургзадержанияшествия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (14)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...