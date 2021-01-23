Из торгового центра «МЕГА» вывели всех посетителей

Из «МЕГИ» в Новосибирске эвакуировали людей
В субботу, 23 января, в Новосибирске из торгово-развлекательного центра «МЕГА» вывели всех посетителей. Об этом им сообщили по громкой связи.
— По громкой связи объявили, что всем нужно эвакуироваться из здания. Сотрудники помогли по эвакуационным выходам вывести людей. На выезде собралась пробка, люди пытаются выехать с парковки, — рассказал видеооператор НГС Антон Дигаев, который сейчас находится на месте.
По его наблюдениям, некоторые люди не успели взять в гардеробе куртки, поэтому они вышли в пледах. В том числе в пледах и сотрудники.
В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что их сотрудники не задействованы.
В полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже.