23 января суббота
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 3/10
usd 74.36
eur 90.41
Тема дняПротест в Новосибирске. Как это было — в 17 кадрах

Все новости

Все новости

Из торгового центра «МЕГА» вывели всех посетителей

Некоторые не успели надеть куртки

2 356
13Обсудить

Поделиться

Пока людей не пускают в здание

Пока людей не пускают в здание

Поделиться

Из «МЕГИ» в Новосибирске эвакуировали людей

В субботу, 23 января, в Новосибирске из торгово-развлекательного центра «МЕГА» вывели всех посетителей. Об этом им сообщили по громкой связи.

— По громкой связи объявили, что всем нужно эвакуироваться из здания. Сотрудники помогли по эвакуационным выходам вывести людей. На выезде собралась пробка, люди пытаются выехать с парковки, — рассказал видеооператор НГС Антон Дигаев, который сейчас находится на месте.

По его наблюдениям, некоторые люди не успели взять в гардеробе куртки, поэтому они вышли в пледах. В том числе в пледах и сотрудники.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что их сотрудники не задействованы.

В полиции пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

эвакуацияТЦ «Мега Новосибирск»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...