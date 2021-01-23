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На Чуйском тракте столкнулись «Хёндай» и «Ленд-Крузер» — погибли три человека

Авария произошла на встречной полосе

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Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП

Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП

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В ДТП под Новосибирском погибли три человека

В субботу, 23 января, в Черепановском районе на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» произошла авария на встречной полосе.

— 31-летняя женщина — водитель автомобиля «Хёндай-IX35», следовавшая со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, при обгоне грузового автомобиля не успела закончить маневр и совершила столкновение со встречным автомобилем «Тойота-Ленд-Крузер-Прадо» под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП на месте погибли женщина-водитель и 32-летняя пассажирка «Хёндай». Позже в больнице от полученных травм скончался 40-летний пассажир «Тойоты», — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

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Уточняется, что в ДТП пострадал пассажир «Хёндай» и водитель «Ленд-Крузера». Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

Вчера в страшном ДТП под Уфой погибла семья из Новосибирска с двумя маленькими детьми.

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