На Чуйском тракте столкнулись «Хёндай» и «Ленд-Крузер» — погибли три человека

В ДТП под Новосибирском погибли три человека
В субботу, 23 января, в Черепановском районе на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» произошла авария на встречной полосе.
— 31-летняя женщина — водитель автомобиля «Хёндай-IX35», следовавшая со стороны Новосибирска в направлении Барнаула, при обгоне грузового автомобиля не успела закончить маневр и совершила столкновение со встречным автомобилем «Тойота-Ленд-Крузер-Прадо» под управлением 37-летнего водителя. В результате ДТП на месте погибли женщина-водитель и 32-летняя пассажирка «Хёндай». Позже в больнице от полученных травм скончался 40-летний пассажир «Тойоты», — сообщил начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.
Уточняется, что в ДТП пострадал пассажир «Хёндай» и водитель «Ленд-Крузера». Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
Вчера в страшном ДТП под Уфой погибла семья из Новосибирска с двумя маленькими детьми.