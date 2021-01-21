Новосибирский полицейский украл 250 тысяч рублей из сумки женщины, погибшей в ДТП

Сотрудник полиции, участвовавший в оформлении смертельного ДТП в октябре в Новосибирской области, украл из сумки погибшей женщины 250 тысяч рублей. Преступление раскрыли сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД.
— По предварительной информации, один из сотрудников, участвующих в оформлении дорожно-транспортного происшествия, похитил 250 тысяч рублей из сумки, принадлежащей погибшей в автоаварии. Собранные оперативниками ОРЧ СБ регионального главка материалы направлены в следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области для принятия решения, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе УМВД по Новосибирской области.
Если следователи подтвердят обнаруженные факты, то полицейского уволят из органов внутренних дел. Накажут и его непосредственных руководителей — их привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
По информации Baza, ДТП произошло на трассе «Новосибирск — Кочки — Павлодар». В аварии погибла водитель «Тойоты-Камри» — предпринимательница из Карасука.