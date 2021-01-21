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В реанимации скончался сотрудник СГК, который во время работы получил ожог 90% тела

У 35-летнего новосибирца остались жена и трое сыновей

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Мужчина скончался в реанимации сегодня ночью

Мужчина скончался в реанимации сегодня ночью

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В Новосибирске скончался сотрудник СГК после полученных ожогов кипятком

21 января стало известно, что в реанимации Новосибирской областной клинической больницы умер 35-летний рабочий Сибирской генерирующей компании, который получил сильнейшие ожоги во время ремонта теплотрассы на улице Костычева в Ленинском районе Новосибирска.

«Мужчина сегодня ночью умер», — сообщил источник в редакцию НГС.

В Сибирской генерирующей компании эту информацию подтвердили.

— Помощь семье, безусловно, будет оказана. Подробности сможем сообщить позднее. Приносим глубокие соболезнования родным и близким нашего сотрудника, — сообщили в пресс-службе СГК.

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По сообщению источника, у 35-летнего мужчины остались жена и трое сыновей.

Утром 16 января в Ленинском районе сотрудник аварийной службы, работая на прорыве трубы, получил обширный ожог тела кипятком и был доставлен на скорой в областную больницу. Мужчина попал в реанимацию с 90% ожогом тела.

Осенью 2019 года мама с сыном упали в яму с кипятком в центре Новосибирска — тротуар провалился у них под ногами, двухлетний мальчик ушел под воду с головой.

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НовосибирскСГКаварийная служба
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