В реанимации скончался сотрудник СГК, который во время работы получил ожог 90% тела

В Новосибирске скончался сотрудник СГК после полученных ожогов кипятком
21 января стало известно, что в реанимации Новосибирской областной клинической больницы умер
«Мужчина сегодня ночью умер», — сообщил источник в редакцию НГС.
В Сибирской генерирующей компании эту информацию подтвердили.
— Помощь семье, безусловно, будет оказана. Подробности сможем сообщить позднее. Приносим глубокие соболезнования родным и близким нашего сотрудника, — сообщили в пресс-службе СГК.
По сообщению источника, у
Утром 16 января в Ленинском районе сотрудник аварийной службы, работая на прорыве трубы, получил обширный ожог тела кипятком и был доставлен на скорой в областную больницу. Мужчина попал в реанимацию с 90% ожогом тела.
Осенью 2019 года мама с сыном упали в яму с кипятком в центре Новосибирска — тротуар провалился у них под ногами, двухлетний мальчик ушел под воду с головой.