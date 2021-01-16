90% ожог тела получил сотрудник аварийной службы при работе на прорыве трубы в Ленинском районе

Утром 16 января в Ленинском районе сотрудник аварийной службы, работая на прорыве трубы, получил обширный ожог тела кипятком и был доставлен на скорой в областную больницу.



Инцидент произошел на улице Костычева. Источник НГС рассказал, что во дворах домов 7 и 11 прорвало трубу, на вызов приехали сотрудники аварийной службы, одного из них, 35-летнего мужчину, ошпарило кипятком. Мужчина попал в реанимацию с 90% ожогом тела.

В службе 112 корреспонденту НГС сообщили, что мужчину доставили в больницу около 10 часов утра.