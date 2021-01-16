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90% ожог тела получил сотрудник аварийной службы при работе на прорыве трубы в Ленинском районе

Мужчина находится в реанимации

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Сейчас мужчина лежит в реанимации областной больницы в тяжелом состоянии

Сейчас мужчина лежит в реанимации областной больницы в тяжелом состоянии

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Сотрудник аварийной службы получил 90%-ный ожог тела кипятком в Новосибирске

Утром 16 января в Ленинском районе сотрудник аварийной службы, работая на прорыве трубы, получил обширный ожог тела кипятком и был доставлен на скорой в областную больницу.

Инцидент произошел на улице Костычева. Источник НГС рассказал, что во дворах домов 7 и 11 прорвало трубу, на вызов приехали сотрудники аварийной службы, одного из них, 35-летнего мужчину, ошпарило кипятком. Мужчина попал в реанимацию с 90% ожогом тела.

В службе 112 корреспонденту НГС сообщили, что мужчину доставили в больницу около 10 часов утра.

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— Диагноз — ожог кипятком 1, 2 и 3 степени, шеи и туловища, верхних и нижних конечностей, головных органов площадью 90%, — сообщил дежурный службы.

В областной больнице сообщили, что мужчина находится в тяжелом состоянии.

— Человек упал в яму с кипятком, обварился весь, лежит в шоке на ИВЛ, он находится в состоянии медицинской седации, в медикаментозном сне, — рассказали в больнице.

В пресс-службе МВД сообщили, что делом занимается Следственный комитет. Корреспондент НГС отправила запрос в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Осенью 2019 года мама с сыном упали в яму с кипятком в центре Новосибирска — тротуар провалился у них под ногами, двухлетний мальчик ушел под воду с головой.

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аварийная службаожогленинский район
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