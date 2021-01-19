Вандалы разрушили снежные фигуры в Первомайском сквере — их пришлось полностью убрать

Вандалы испортили снежные фигуры в центре Новосибирска и их пришлось убрать
В ночь на вторник, 19 января, неизвестные люди испортили снежные фигуры в Первомайском сквере. Сейчас полиция занимается поиском хулиганов.
О ситуации высказался в своем профиле в Instagram мэр Новосибирска Анатолий Локоть:
— Замечательные работы, над созданием которых несколько дней трудились команды художников и скульпторов, взрослые и дети из разных сибирских городов. Большинство не подлежали восстановлению, их пришлось убрать. Безобразный поступок вандалов вызывает возмущение.
Градоначальник также отметил, что администрация Центрального округа обратилась с заявлением в полицию.
Снежные скульптуры должны были находиться в парке до конца января, теперь же работами мастеров можно полюбоваться только на фотографиях.