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Вандалы разрушили снежные фигуры в Первомайском сквере — их пришлось полностью убрать

Их создавали мастера из разных городов

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Фигуры были сделаны для XXI Сибирского фестиваля снежной скульптуры — в нем участвовали 15 команд из разных городов

Фигуры были сделаны для XXI Сибирского фестиваля снежной скульптуры — в нем участвовали 15 команд из разных городов

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Вандалы испортили снежные фигуры в центре Новосибирска и их пришлось убрать

В ночь на вторник, 19 января, неизвестные люди испортили снежные фигуры в Первомайском сквере. Сейчас полиция занимается поиском хулиганов.

О ситуации высказался в своем профиле в Instagram мэр Новосибирска Анатолий Локоть:

— Замечательные работы, над созданием которых несколько дней трудились команды художников и скульпторов, взрослые и дети из разных сибирских городов. Большинство не подлежали восстановлению, их пришлось убрать. Безобразный поступок вандалов вызывает возмущение.

Градоначальник также отметил, что администрация Центрального округа обратилась с заявлением в полицию.

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Снежные скульптуры должны были находиться в парке до конца января, теперь же работами мастеров можно полюбоваться только на фотографиях.

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Первомайский сквервандалыснежные фигуры
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