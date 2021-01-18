В Дзержинском районе «Тойота» врезалась в КАМАЗ — пострадали два пассажира

Накануне вечером, 17 января , в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль «Тойота-Спринтер» столкнулся с КАМАЗом. В больницу с травмами головы доставили 17-летнюю девушку и 18-летнего парня.

— В 20:20 на территории Дзержинского района водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Спринтер», следовал по Гусинобродскому шоссе со стороны Гусиного тракта в сторону улицы Коминтерна. В пути следования, напротив дома на улице Дегтярева, 23 , совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ под управлением водителя 1977 года рождения, который следовал во встречном направлении. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Тойота» (девушка 17 лет ), — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.