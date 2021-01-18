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В Дзержинском районе «Тойота» врезалась в КАМАЗ — пострадали два пассажира

Врачи госпитализировали парня и девушку

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«Тойота» получила серьезные повреждения

«Тойота» получила серьезные повреждения

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В Новосибирске два человека пострадали в ДТП с КАМАЗом

Накануне вечером, 17 января, в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль «Тойота-Спринтер» столкнулся с КАМАЗом. В больницу с травмами головы доставили 17-летнюю девушку и 18-летнего парня.

— В 20:20 на территории Дзержинского района водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Спринтер», следовал по Гусинобродскому шоссе со стороны Гусиного тракта в сторону улицы Коминтерна. В пути следования, напротив дома на улице Дегтярева, 23, совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ под управлением водителя 1977 года рождения, который следовал во встречном направлении. В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Тойота» (девушка 17 лет), — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

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Девушку доставили в больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушибленно-рваные раны верхнего века, носа, контузия глаза». Также пострадал 18-летний пассажир «Тойоты», которого госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга, ушиб мягких тканей головы и плечевого сустава, рваную рану головы.

16 января под Новосибирском автомобиль «Лэнд-Крузер» выехал на встречку и устроил ДТП. В результате пострадала девушка.

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ГИБДДДзержинский районавариягоспитализацияпострадавшие
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