В Дзержинском районе «Тойота» врезалась в КАМАЗ — пострадали два пассажира

В Новосибирске два человека пострадали в ДТП с КАМАЗом
Накануне вечером,
— В 20:20 на территории Дзержинского района водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Спринтер», следовал по Гусинобродскому шоссе со стороны Гусиного тракта в сторону улицы Коминтерна. В пути следования, напротив дома на улице
Девушку доставили в больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушибленно-рваные раны верхнего века, носа, контузия глаза». Также пострадал
16 января под Новосибирском автомобиль «Лэнд-Крузер» выехал на встречку и устроил ДТП. В результате пострадала девушка.