«Повалил чужого ребенка и сказал сыну бить»: конфликт на детской площадке в Новосибирске попал на видео

В Новосибирске мужчина помог сыну избить маленького ребенка
На детской площадке в Кировском районе на горке между Виктора Уса, 3 и Петухова, 12/5 мужчина помог своему сыну избить чужого ребенка на детской площадке. Инцидент произошел 11 января и попал на видео.
— Дети катались на горке. В какой-то момент столкнулись два мальчика лет 8–9, один из них был с папой. Дети начали ссориться. Мужчина повалил чужого ребенка на снег и сказал своему сыну бить. На видео видно, как ребенок пинает мальчика, а его отец — держит, — сообщает очевидица в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Родители пострадавшего мальчика написали заявление в полицию.
В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что заявление было написано обеими сторонами конфликта.
— В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения, что к ним поступил ребенок 2010 года рождения с подозрением на сотрясение головного мозга. В настоящее время сотрудниками ПДН Кировского района полиции проводится проверка по данному факту. Опрошены участники конфликта. Потерпевшей стороне выдано направление на прохождение судмедэкспертизы, которая установит вред, нанесенный здоровью мальчика. Второй мальчик 2010 года рождения, принимавший участие в конфликте, также получил травмы. Он обратился в больницу с мамой. У него ушибы мягких тканей, ушибы лица. Эта сторона тоже написала заявление в полицию, — рассказали в ведомстве.
Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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