«Повалил чужого ребенка и сказал сыну бить»: конфликт на детской площадке в Новосибирске попал на видео

На детской площадке в Кировском районе на горке между Виктора Уса, 3 и Петухова, 12/5 мужчина помог своему сыну избить чужого ребенка на детской площадке. Инцидент произошел 11 января и попал на видео.



— Дети катались на горке. В какой-то момент столкнулись два мальчика лет 8–9, один из них был с папой. Дети начали ссориться. Мужчина повалил чужого ребенка на снег и сказал своему сыну бить. На видео видно, как ребенок пинает мальчика, а его отец — держит, — сообщает очевидица в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».