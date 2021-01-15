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«Очень много дыма, свет отрубили во всем доме»: под Новосибирском загорелась пятиэтажка

Два человека получили серьезные ожоги

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Жильцов эвакуировали из подъезда

Жильцов эвакуировали из подъезда

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Вечером 15 января в квартире пятиэтажного дома на улице ЖКО аэропорта в городе Обь произошел пожар. Серьезные ожоги получили два человека — их госпитализировали.

— Пожар на втором этаже, две скорых увезли пострадавших, они были живы. Из подъезда эвакуировали людей. Сейчас все разъезжаются. Видимо, к родственникам. Очень много дыма, свет отрубили во всем доме. Когда включат — неизвестно. У нас в квартире сильно дымом воняет, но жить можно, — рассказала жительница дома.

В МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар удалось потушить:

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— Около 22:20 поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома по ул. ЖКО аэропорта в городе Обь. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны горела квартира на втором этаже, из окна шел густой черный дым. Сотрудники МЧС России эвакуировали из горящей квартиры двух пострадавших с ожогами, которых госпитализировали медики. Около 13 минут понадобилось на ликвидацию огня. В комнате на площади 15 кв. метров горели домашние вещи. Также при помощи спасательных устройств эвакуировали ещё одного человека с вышерасположенного этажа, из подъезда самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 13 жильцов дома.

С 1 по 13 января в Новосибирске и области из-за пожаров погибли 12 человек и 20 получили травмы. Основные причины — неосторожность при обращении с огнем, в том числе при курении, а также нарушение правил эксплуатации печного и электрооборудования.

Ранним утром 15 января в шестиэтажке в Бердске произошел пожар. Погибли два человека. Квартира была сильно захламлена.

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