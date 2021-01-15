«Очень много дыма, свет отрубили во всем доме»: под Новосибирском загорелась пятиэтажка

Вечером 15 января в квартире пятиэтажного дома на улице ЖКО аэропорта в городе Обь произошел пожар. Серьезные ожоги получили два человека — их госпитализировали.

— Пожар на втором этаже, две скорых увезли пострадавших, они были живы. Из подъезда эвакуировали людей. Сейчас все разъезжаются. Видимо, к родственникам. Очень много дыма, свет отрубили во всем доме. Когда включат — неизвестно. У нас в квартире сильно дымом воняет, но жить можно, — рассказала жительница дома.

В МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар удалось потушить: