«Когда уходили, забыли всё обесточить»: в закрытом буфете НГАСУ вспыхнул огонь — дверь пришлось выламывать

Во время пожара в закрытом буфете НГАСУ выломали дверь
Сегодня,
Сотрудники вуза сумели оперативно среагировать, выломали дверь в закрытый буфет и устранили возгорание самостоятельно — помощь пожарных не потребовалась.
— Всё сейчас в университете закрыто. Может, поэтому произошло, потому что всё закрыто. Видимо, когда уходили, забыли всё обесточить. Обычно всё обесточено, видимо, какая-то одна розетка осталась под напряжением. В течение менее десяти минут удалось потушить. Сработала сигнализация, а так как буфет на первом этаже, то сразу визуально увидели, — рассказал Евгений Григорьев, проректор по административно-хозяйственной работе.
Все студенты сейчас сдают сессию дистанционно, здание университета пустует, поэтому буфет не работал. Воспламенение ликвидировал административный персонал — специально обученная пожарная дружина, уточнил Григорьев.
11 января в Советском районе Новосибирска в одном из дворов вспыхнула иномарка Hyundai Matrix — из-за сильного пожара пострадала соседняя машина.