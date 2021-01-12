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«Когда уходили, забыли всё обесточить»: в закрытом буфете НГАСУ вспыхнул огонь — дверь пришлось выламывать

Студентов во время происшествия не было в здании — они сдают сессию дистанционно

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Пожар потушили за <nobr class="_">10 минут</nobr>

Пожар потушили за 10 минут

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Во время пожара в закрытом буфете НГАСУ выломали дверь

Сегодня, 12 января, в буфете Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета после короткого замыкания вспыхнул огонь.

Сотрудники вуза сумели оперативно среагировать, выломали дверь в закрытый буфет и устранили возгорание самостоятельно — помощь пожарных не потребовалась.

— Всё сейчас в университете закрыто. Может, поэтому произошло, потому что всё закрыто. Видимо, когда уходили, забыли всё обесточить. Обычно всё обесточено, видимо, какая-то одна розетка осталась под напряжением. В течение менее десяти минут удалось потушить. Сработала сигнализация, а так как буфет на первом этаже, то сразу визуально увидели, — рассказал Евгений Григорьев, проректор по административно-хозяйственной работе.

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Все студенты сейчас сдают сессию дистанционно, здание университета пустует, поэтому буфет не работал. Воспламенение ликвидировал административный персонал — специально обученная пожарная дружина, уточнил Григорьев.

11 января в Советском районе Новосибирска в одном из дворов вспыхнула иномарка Hyundai Matrix — из-за сильного пожара пострадала соседняя машина.

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взломвозгораниепожар
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