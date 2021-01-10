10 января воскресенье
СЕЙЧАС -11°С
Пробки 2/10
usd 73.88
eur 90.79
Тема дняПоймали владельца Range Rover, сбившего женщину

Все новости

Все новости

Женщина-водитель погибла, трое детей и двое взрослых попали в больницу после ДТП под Новосибирском

Авария с тремя легковушками произошла на трассе «Иртыш»

722
10Обсудить

Поделиться

Один автомобиль выехал на встречку и столкнулся с двумя другими

Один автомобиль выехал на встречку и столкнулся с двумя другими

Поделиться

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Новосибирском

Днем в воскресенье, 10 января, в Новосибирском районе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей — в нем один человек погиб и пятеро пострадали.

Авария произошла около 14:30 на 1431 км автодороги Р-254 «Иртыш» под Новосибирском. Женщина 1978 года рождения ехала за рулем автомобиля «Тойота Королла» со стороны Омска в сторону Новосибирска. Она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями «Хонда Торнео» и «Тойота Функарго».

— С места ДТП на карете скорой помощи в больницу доставлены на осмотр трое детей 3, 7 и 11 лет и двое взрослых — водитель и пассажир «Хонды». Водитель «Тойоты Короллы» от полученных травм скончалась в больнице, — сообщили в МВД по Новосибирской области.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства аварии.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТПНовосибирский районтрасса Иртыш
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...