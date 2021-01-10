Женщина-водитель погибла, трое детей и двое взрослых попали в больницу после ДТП под Новосибирском

Днем в воскресенье, 10 января, в Новосибирском районе произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей — в нем один человек погиб и пятеро пострадали.



Авария произошла около 14:30 на 1431 км автодороги Р-254 «Иртыш» под Новосибирском. Женщина 1978 года рождения ехала за рулем автомобиля «Тойота Королла» со стороны Омска в сторону Новосибирска. Она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилями «Хонда Торнео» и «Тойота Функарго».

— С места ДТП на карете скорой помощи в больницу доставлены на осмотр трое детей 3, 7 и 11 лет и двое взрослых — водитель и пассажир «Хонды». Водитель «Тойоты Короллы» от полученных травм скончалась в больнице, — сообщили в МВД по Новосибирской области.