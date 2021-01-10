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Пять человек пострадали в ДТП у Болотного: водителя одной из машин доставали с помощью гидроинструмента

Nissan Teana вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Lanos

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В результате столкновения обе машины вылетели с трассы

В результате столкновения обе машины вылетели с трассы

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В Новосибирской области пять человек пострадали в ДТП

Два автомобиля столкнулись на трассе Р-255 в Болотнинском районе. Оба водителя и пассажиры попали в больницу.

Как сообщили в Управлении ГИБДД России по Новосибирской области, авария произошла на 122-м километре автодороги Р-255. Водитель автомобиля Nissan Teana, следовавший со стороны Новосибирска в направлении города Болотное, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos, двигавшимся во встречном направлении.

В результате столкновения оба водителя и пассажиры с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу в городе Болотное. К месту ДТП выехало руководство регионального и территориального отдела полиции.

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На место аварии прибыли спасатели и две машины скорой помощи

На место аварии прибыли спасатели и две машины скорой помощи

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Чтобы извлечь из искореженной машины одного из водителей, сотрудникам МЧС, которые принимали участие в устранении последствий аварии, пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Кроме того, как рассказали в МЧС, спасатели отключили автомобильные аккумуляторы, чтобы не допустить возможности возгорания электропроводки, и произвели смыв разлитого топлива с проезжей части (чтобы избежать возгорания от случайной искры).

В ликвидации последствий аварии приняли участие специалисты пожарно-спасательной части № 52 Болотнинского района, экипаж ГИБДД и две бригады скорой медицинской помощи.

Другое значительное ДТП произошло сегодня на Большевистской. Фура врезалась в дерево, заблокировав движение по направлению в центр города.

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ДТП на встречной
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