Пять человек пострадали в ДТП у Болотного: водителя одной из машин доставали с помощью гидроинструмента

Два автомобиля столкнулись на трассе Р-255 в Болотнинском районе. Оба водителя и пассажиры попали в больницу.



Как сообщили в Управлении ГИБДД России по Новосибирской области, авария произошла на 122-м километре автодороги Р-255. Водитель автомобиля Nissan Teana, следовавший со стороны Новосибирска в направлении города Болотное, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos, двигавшимся во встречном направлении.



В результате столкновения оба водителя и пассажиры с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу в городе Болотное. К месту ДТП выехало руководство регионального и территориального отдела полиции.

