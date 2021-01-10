Пять человек пострадали в ДТП у Болотного: водителя одной из машин доставали с помощью гидроинструмента

В Новосибирской области пять человек пострадали в ДТП
Два автомобиля столкнулись на трассе Р-255 в Болотнинском районе. Оба водителя и пассажиры попали в больницу.
Как сообщили в Управлении ГИБДД России по Новосибирской области, авария произошла на 122-м километре автодороги Р-255. Водитель автомобиля Nissan Teana, следовавший со стороны Новосибирска в направлении города Болотное, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Lanos, двигавшимся во встречном направлении.
В результате столкновения оба водителя и пассажиры с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу в городе Болотное. К месту ДТП выехало руководство регионального и территориального отдела полиции.
Чтобы извлечь из искореженной машины одного из водителей, сотрудникам МЧС, которые принимали участие в устранении последствий аварии, пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент. Кроме того, как рассказали в МЧС, спасатели отключили автомобильные аккумуляторы, чтобы не допустить возможности возгорания электропроводки, и произвели смыв разлитого топлива с проезжей части (чтобы избежать возгорания от случайной искры).
В ликвидации последствий аварии приняли участие специалисты пожарно-спасательной части
Другое значительное ДТП произошло сегодня на Большевистской. Фура врезалась в дерево, заблокировав движение по направлению в центр города.