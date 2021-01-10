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Фура врезалась в дерево на Большевистской и перекрыла половину дороги

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ДТП на Большевистской парализовало движение. Фура врезалась в дерево и фактически перекрыла движение в сторону центра города в этом месте.

Авария произошла в районе магазина Metro Cash&Carry (чуть ближе в сторону центра города). Фура вылетела с дороги, врезалась в дерево, после чего ее развернуло таким образом, что она фактически полностью перекрыла движение.

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Место аварии 

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В результате образовалась пробка по направлению в сторону центра города. По данным сервиса Яндекс.Пробки движение парализовано вплоть до автоцентра Cherry (Бердское шоссе, 61а).

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В аварии пострадали сразу несколько автомобилей

В аварии пострадали сразу несколько автомобилей

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По словам очевидцев, в ДТП приняли участие сразу несколько автомобилей.

Подробности происшествия уточняются.

Вчера в центре Новосибирска, на площади Ленина была насмерть сбита женщина. Водитель бросил машину и скрылся, но впоследствии был задержан.

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