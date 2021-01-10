Фура врезалась в дерево на Большевистской и перекрыла половину дороги

ДТП на Большевистской парализовало движение. Фура врезалась в дерево и фактически перекрыла движение в сторону центра города в этом месте.

Авария произошла в районе магазина Metro Cash&Carry (чуть ближе в сторону центра города). Фура вылетела с дороги, врезалась в дерево, после чего ее развернуло таким образом, что она фактически полностью перекрыла движение.