Фура врезалась в дерево на Большевистской и перекрыла половину дороги

ДТП на Большевистской парализовало движение. Фура врезалась в дерево и фактически перекрыла движение в сторону центра города в этом месте.
Авария произошла в районе магазина Metro Cash&Carry (чуть ближе в сторону центра города). Фура вылетела с дороги, врезалась в дерево, после чего ее развернуло таким образом, что она фактически полностью перекрыла движение.
В результате образовалась пробка по направлению в сторону центра города. По данным сервиса Яндекс.Пробки движение парализовано вплоть до автоцентра Cherry (Бердское шоссе, 61а).
По словам очевидцев, в ДТП приняли участие сразу несколько автомобилей.
Подробности происшествия уточняются.
Вчера в центре Новосибирска, на площади Ленина была насмерть сбита женщина. Водитель бросил машину и скрылся, но впоследствии был задержан.