В Октябрьском районе водитель «Камри» врезался в четыре машины и скрылся с места ДТП

В Новосибирске пять автомобилей попали в массовую аварию
Вечером в пятницу, 8 января, в Октябрьской районе Новосибирска произошло массовое ДТП с с участием пяти машин.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель «Тойоты-Камри» поочередно врезался в четыре автомобиля и скрылся. В результате повреждения получили «Тойота-Витз», седан «Мазда» и два грузовика.
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию о данном ДТП подтвердили.
— Экипаж на место выехал. Водитель «Камри» задел четыре автомобиля и скрылся. Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.
Вчера водитель погиб на трассе под Новосибирском.