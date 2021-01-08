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Тема дняГодовщина трагедии в аквапарке. Что там случилось?

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В Октябрьском районе водитель «Камри» врезался в четыре машины и скрылся с места ДТП

На месте работает экипаж ГИБДД

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Виновник аварии скрылся

Виновник аварии скрылся

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В Новосибирске пять автомобилей попали в массовую аварию

Вечером в пятницу, 8 января, в Октябрьской районе Новосибирска произошло массовое ДТП с с участием пяти машин.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», водитель «Тойоты-Камри» поочередно врезался в четыре автомобиля и скрылся. В результате повреждения получили «Тойота-Витз», седан «Мазда» и два грузовика.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска информацию о данном ДТП подтвердили.

— Экипаж на место выехал. Водитель «Камри» задел четыре автомобиля и скрылся. Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Вчера водитель погиб на трассе под Новосибирском.

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