Выехал на встречку: в ДТП под Новосибирском погиб водитель «Хонды»

Днём 7 января в Ордынском районе недалеко от села Вагайцево столкнулись два автомобиля. В аварии погиб один из водителей.
— На 106-м километре автодороги К-17-Р в 15 часов 28-летний водитель «Хонды-Цивик» двигался со стороны Новосибирска в сторону посёлка Вагайцево. При совершении маневра обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Маздой CX-5» под управлением женщины 48 лет. В результате происшествия водитель «Хонды» погиб на месте, — рассказал корреспонденту НГС инспектор отделения пропаганды УГИБДД по НСО Константин Шкабарня.
Погибший мужчина, по информации из УГИБДД по НСО, жил в посёлке Ордынское. Он получил водительское удостоверение в мае 2011 года. За прошлый год у него было 4 штрафа: три за превышение скорости и один за тонировку.
Сегодня утром в Мочище произошло тройное ДТП, в котором пострадал мужчина, — его выбросило через окно машины.