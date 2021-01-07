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Выехал на встречку: в ДТП под Новосибирском погиб водитель «Хонды»

За прошлый год у него было 4 штрафа

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Авария произошла в 15 часов

Авария произошла в 15 часов

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Днём 7 января в Ордынском районе недалеко от села Вагайцево столкнулись два автомобиля. В аварии погиб один из водителей.

— На 106-м километре автодороги К-17-Р в 15 часов 28-летний водитель «Хонды-Цивик» двигался со стороны Новосибирска в сторону посёлка Вагайцево. При совершении маневра обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Маздой CX-5» под управлением женщины 48 лет. В результате происшествия водитель «Хонды» погиб на месте, — рассказал корреспонденту НГС инспектор отделения пропаганды УГИБДД по НСО Константин Шкабарня.

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Погибший мужчина, по информации из УГИБДД по НСО, жил в посёлке Ордынское. Он получил водительское удостоверение в мае 2011 года. За прошлый год у него было 4 штрафа: три за превышение скорости и один за тонировку.

Сегодня утром в Мочище произошло тройное ДТП, в котором пострадал мужчина, — его выбросило через окно машины.

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ДТПОрдынский район
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