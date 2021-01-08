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Тема дняГодовщина трагедии в аквапарке. Что там случилось?

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На Садовой загорелся жилой дом — пожарные успели вынести газовый баллон

В МЧС присвоили пожару повышенный ранг сложности, на его тушение ушло почти два часа

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Клубы дыма поднялись над частным сектором в районе пересечения улиц Садовой и Алтайской

Клубы дыма поднялись над частным сектором в районе пересечения улиц Садовой и Алтайской

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В Октябрьском районе ликвидировали сильный пожар в частном секторе

Днем 8 января в Октябрьском районе на улице Садовой загорелся двухэтажный жилой дом — пожарные успели вынести из здания газовый баллон.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в 13:43, к моменту прибытия пожарных по всей площади горели второй этаж и кровля дома.

— По оперативной информации, сотрудники МЧС России эвакуировали один газовый баллон из горящего здания, — сообщили в пресс-службе МЧС. — Хозяева дома на месте происшествия не пострадали. В 15:13 пожарные ликвидировали открытое горение. В настоящий момент работы продолжаются по проливке обгоревших конструкций и проверке на наличие скрытых очагов горения.

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Пожарные одновременно с тушением возгорания защищали соседние дома от огня. После завершения всех неотложных работ сотрудников МЧС дознаватели начнут выяснять причину пожара.

Еще один сложный пожар сотрудники МЧС ликвидировали 7 января — на улице Выборной загорелось здание СТО.

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ГУ МЧС по Новосибирской областиОктябрьский районпожар
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