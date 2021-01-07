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В СТО на Выборной случился пожар — загорелся ремонтный бокс с автомобилями и газовым баллоном внутри

Пожарные работают по повышенному рангу

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На месте работают четыре пожарных расчета

На месте работают четыре пожарных расчета

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В СТО на Выборной загорелся ремонтный бокс с машинами и газовым баллоном

Вечером в четверг, 7 января, в Октябрьском районе произошёл пожар на СТО — внутри находились несколько автомобилей.

Возгорание в ремонтном боксе СТО по адресу ул. Выборная, 26 произошло в седьмом часу вечера.

По словам очевидцев, внутри были автомобили.

На месте происшествия сейчас работают четыре пожарных расчёта. По прибытии первых машин горела кровля здания.

Сотрудники МЧС работают по повышенному номеру сложности. По оперативной информации, они вынесли из помещения газовый баллон.

Работу пожарных осложняют высокая температура, плотное задымление, большая площадь бокса и наличие автомобилей. Помимо ликвидации самого возгорания, они защищают смежные с горящим объектом помещения.

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— По предварительной информации, сотрудники МЧС России эвакуировали три единицы автотранспорта. Администрация СТО находится на месте происшествия, никто из них не пострадал. Внутри объекта предварительно находятся ещё два автомобиля, — сообщил заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области Артём Щербаков.

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СТОавтомобилипожар
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