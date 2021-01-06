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В Новосибирске загорелось здание диагностического центра

В здании в районе горбольницы сгорела крыша

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Вспыхнула крыша 1-этажного здания

Вспыхнула крыша 1-этажного здания

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Медицинский центр загорелся в Новосибирске на Залесского

6 января утром в Новосибирске на улице Залесского загорелось здание медицинского центра.

Сообщение о пожаре поступило около 07:15. По информации пресс-службы МЧС по Новосибирской области, в здании по адресу: Залесского, 6, корпус 12 загорелась крыша.

— Пожарные ликвидировали возгорание в помещении диагностического центра в Заельцовском районе по улице Залесского в Новосибирске. Сообщение о пожаре поступило около 07:15. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений из-под кровли одноэтажного здания частного медучреждения шел дым, внутри здания людей не было, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

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При тушении пожара задействовали 8 единиц спецтехники и 28 человек личного состава

При тушении пожара задействовали 8 единиц спецтехники и 28 человек личного состава

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По информации пресс-службы МЧС, при тушении пожара задействовали 8 единиц спецтехники и 28 человек личного состава. Площадь пожара — около 18 квадратных метров. Сгорели потолочные перекрытия над технической комнатой. Другие помещения и само здание пожарным удалось спасти.

По информации 2ГИС, в 1-этажном здании по этому адресу находится диагностический центр «Альба-мед». В администрации центра не смогли прокомментировать последствия пожара — сначала телефоны были недоступны, потом администратор ответил, что подробности инцидента пока рассказать не могут.

Вчера в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар в частном доме на улице Балластной. 4 января в Кировском районе случился пожар, в котором погиб человек.

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