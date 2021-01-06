В Новосибирске загорелось здание диагностического центра

Медицинский центр загорелся в Новосибирске на Залесского
6 января утром в Новосибирске на улице Залесского загорелось здание медицинского центра.
Сообщение о пожаре поступило около 07:15. По информации пресс-службы МЧС по Новосибирской области, в здании по адресу: Залесского, 6, корпус 12 загорелась крыша.
— Пожарные ликвидировали возгорание в помещении диагностического центра в Заельцовском районе по улице Залесского в Новосибирске. Сообщение о пожаре поступило около 07:15. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений из-под кровли одноэтажного здания частного медучреждения шел дым, внутри здания людей не было, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
По информации пресс-службы МЧС, при тушении пожара задействовали 8 единиц спецтехники и 28 человек личного состава. Площадь пожара — около 18 квадратных метров. Сгорели потолочные перекрытия над технической комнатой. Другие помещения и само здание пожарным удалось спасти.
По информации 2ГИС, в 1-этажном здании по этому адресу находится диагностический центр «Альба-мед». В администрации центра не смогли прокомментировать последствия пожара — сначала телефоны были недоступны, потом администратор ответил, что подробности инцидента пока рассказать не могут.
Вчера в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар в частном доме на улице Балластной.