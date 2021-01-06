В Новосибирске загорелось здание диагностического центра

6 января утром в Новосибирске на улице Залесского загорелось здание медицинского центра.



Сообщение о пожаре поступило около 07:15. По информации пресс-службы МЧС по Новосибирской области, в здании по адресу: Залесского, 6, корпус 12 загорелась крыша.

— Пожарные ликвидировали возгорание в помещении диагностического центра в Заельцовском районе по улице Залесского в Новосибирске. Сообщение о пожаре поступило около 07:15. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений из-под кровли одноэтажного здания частного медучреждения шел дым, внутри здания людей не было, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.