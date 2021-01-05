На Балластной вспыхнул частный дом: во время пожара замкнули электросети и взорвались два газовых баллона

В Новосибирске загорелся частный дом с газовыми баллонами внутри
Вечером во вторник, 5 января, в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар в частном доме на улице Балластной.
Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Внутри дома находятся газовые баллоны. Один удалось достать, остальные начали взрываться.
В ГУ МЧС рассказали, что информация о пожаре поступила в 19:17.
— К месту были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона Новосибирска. По прибытии к месту вызова выяснилось, что горит частный дом и надворные постройки. Существовала угроза распространения огня на близлежащие строения. Тушение пожара осложнялось коротким замыканием электрических сетей. К месту были вызваны энергетики. Также, со слов хозяина дома, который был на улице, внутри находятся газовые баллоны. Один баллон ацетиленом охладили, эвакуировали. Пока, по оперативной информации, произошли разгерметизация и взрывы двух газовых баллонов, — сообщили в ведомстве.
Сейчас пожар локализован на площади 600 квадратных метров.
Вчера вечером под Новосибирском загорелись частный дом и баня.