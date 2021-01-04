Под Новосибирском вспыхнули частный жилой дом и баня — пожарные два часа боролись с огнем

Частный жилой дом и баня вспыхнули под Новосибирском
Вечером в понедельник, 4 января, случился пожар в частном жилом доме в дачном поселке Мочище Новосибирского района — здесь горели дом и баня.
Возгорание произошло около восьми часов вечера. В садовом обществе «Обь» загорелись двухэтажные дом и баня. На момент приезда пожарных здания были полностью охвачены огнем и была угроза распространения его на другие дома, к которым подведен газ.
Через 46 минут пожарным удалось локализовать возгорание. Вскоре они сняли угрозу распространения огня, а еще через час ликвидировали открытое горение.
— Произошло частичное обрушение перекрытий дома и бани. Мужчина и две женщины, проживающие в доме, самостоятельно эвакуировались, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
А вчера случился пожар в частном доме на Первомайке — весь район, по словам очевидцев, затянуло дымом, а тушение пожара осложняло наличие газового баллона внутри дома.