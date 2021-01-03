«Весь район дымом затянуло»: в Первомайском районе загорелся частный дом

В Первомайском районе Новосибирска загорелся частный дом
Днем 3 января в Первомайском районе Новосибирска, в частном секторе за улицей Одоевского загорелся частный дом. Столб густого дыма видно издалека.
— У нас около Одоевского в частном секторе пожар. Весь район дымом затянуло, — сообщила одна из жительниц района.
Звонок о пожаре поступал и в службу 112. Как сообщили диспетчеру службы, горит частный дом на Демократической улице.
Во вторник на улице Декабристов в Новосибирске вспыхнул частный дом. В пожаре погибли четыре человека, трое из них — дети.