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«Весь район дымом затянуло»: в Первомайском районе загорелся частный дом

Пожар начался на улице Демократической

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Дым от пожара видно с улицы Одоевского&nbsp;

Дым от пожара видно с улицы Одоевского 

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В Первомайском районе Новосибирска загорелся частный дом

Днем 3 января в Первомайском районе Новосибирска, в частном секторе за улицей Одоевского загорелся частный дом. Столб густого дыма видно издалека.

— У нас около Одоевского в частном секторе пожар. Весь район дымом затянуло, — сообщила одна из жительниц района.

Звонок о пожаре поступал и в службу 112. Как сообщили диспетчеру службы, горит частный дом на Демократической улице.

Во вторник на улице Декабристов в Новосибирске вспыхнул частный дом. В пожаре погибли четыре человека, трое из них — дети.

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огоньпожарчастный дом
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