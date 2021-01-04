Ночью в мороз на трассе в Новосибирской области заглох автобус с 51 пассажиром

Междугородний автобус «Барнаул — Томск» ночью на морозе заглох на
— Со слов водителей, дальнейшее движение автобуса по маршруту было невозможно из-за неисправности в проводке электросистем транспортного средства. Незамедлительно автоинспекторы приняли меры по обеспечению безопасности автобуса и его пассажиров, вызвали транспорт технической помощи и другой автобус, — рассказали в УГИБДД по Новосибирской области.
11 человек уехали в Новосибирск на такси, оставшиеся 40 пересели в другой автобус. Водители грелись в патрульном автомобиле ДПС, пока не приехала спецтехника для буксировки сломавшегося автобуса.
Накануне мы рассказывали, как новосибирский дальнобойщик попал в сложную ситуацию и чуть не замерз, однако его удалось спасти.