Ночью в мороз на трассе в Новосибирской области заглох автобус с 51 пассажиром

Междугородний автобус «Барнаул — Томск» ночью на морозе заглох на 38-м километре шоссе Р-256 под Новосибирском. Автобус, внутри которого находились два водителя и 51 пассажир, обнаружил экипаж ГИБДД.



— Со слов водителей, дальнейшее движение автобуса по маршруту было невозможно из-за неисправности в проводке электросистем транспортного средства. Незамедлительно автоинспекторы приняли меры по обеспечению безопасности автобуса и его пассажиров, вызвали транспорт технической помощи и другой автобус, — рассказали в УГИБДД по Новосибирской области.