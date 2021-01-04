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Ночью в мороз на трассе в Новосибирской области заглох автобус с 51 пассажиром

Замерзающий автобус обнаружил экипаж ГИБДД

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Автобус заглох на шоссе

Автобус заглох на шоссе

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Междугородний автобус «Барнаул — Томск» ночью на морозе заглох на 38-м километре шоссе Р-256 под Новосибирском. Автобус, внутри которого находились два водителя и 51 пассажир, обнаружил экипаж ГИБДД.

— Со слов водителей, дальнейшее движение автобуса по маршруту было невозможно из-за неисправности в проводке электросистем транспортного средства. Незамедлительно автоинспекторы приняли меры по обеспечению безопасности автобуса и его пассажиров, вызвали транспорт технической помощи и другой автобус, — рассказали в УГИБДД по Новосибирской области.

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11 человек уехали в Новосибирск на такси, оставшиеся 40 пересели в другой автобус. Водители грелись в патрульном автомобиле ДПС, пока не приехала спецтехника для буксировки сломавшегося автобуса.

Накануне мы рассказывали, как новосибирский дальнобойщик попал в сложную ситуацию и чуть не замерз, однако его удалось спасти.

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ГИБДДморозы
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