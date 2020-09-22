Следователи возбудили уголовное дело после избиения мужчины под Венгерово — он обвиняет полицейских

Следователи возбудили уголовное дело после избиения жителя села Венгерово
Следователи возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий после публикации в СМИ сообщения жителя села Усть-Изес Венгеровского района Михаила Бондаренко. 20 сентября он обвинил полицейских в жестоком избиении.
— По версии следствия, 19 сентября 2020 года в дневное время в селе Усть-Изес Венгеровского района сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Венгеровский» превысили должностные полномочия с применением насилия и оружия в отношении четырех местных жителей, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следователи опросили потерпевших, очевидцев и сотрудников полиции. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
— В случае подтверждения вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В прошлом сентябре сотрудники Росгвардии задержали на улице мужчину. Один из них ударил его и повалил на землю. После этого ведомство начало внутреннюю проверку.