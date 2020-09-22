Следователи возбудили уголовное дело после избиения мужчины под Венгерово — он обвиняет полицейских

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Следователи опросили потерпевших, очевидцев и сотрудников полиции. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

— В случае подтверждения вины сотрудников полиции они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В прошлом сентябре сотрудники Росгвардии задержали на улице мужчину. Один из них ударил его и повалил на землю. После этого ведомство начало внутреннюю проверку.