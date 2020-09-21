В многоэтажке на Первомайке нашли труп молодого мужчины — жители теперь не могут избавиться от запаха

Как рассказала корреспонденту НГС Евгения, жительница дома, где произошёл инцидент, на прошлой неделе сюда приезжала полиция.



— Как сообщили дезинфекторы, разговаривавшие с полицией, криминала в смерти нет. А жил там молодой парень. Пил, собирал компании, но особо не шумел. Одинокий, не женатый. Умер около закрытого балкона, покурил, видимо, зашёл и дверь за собой закрыл. И прямо на пороге и умер. Про то, что труп пролежал три недели, это, конечно, преувеличение. Иначе бы мы все задохнулись, — объяснила она.



По её словам, она и её соседи заподозрили неладное 16 сентября. После этого в дом дважды выезжали дезинфекторы, но в подъезде до сих пор чувствуется запах.



— 16 сентября погода стояла весь день отличная, но я на балкон уже не могла выйти, а у дочки кружилась голова. Её комната через стенку от той злополучной квартиры. 17 сентября вечером диспетчер ЖЭУ мне сказала, что завтра к нам приедут специалисты и посмотрят, что там. А утром 18 сентября они мне перезвонили и сказали, что оттуда вынесли труп 2 дня назад и сегодня приедет дезинфекция. Но я думаю, они меня обманули, скорее всего, 18-го и вынесли труп, тогда же сделали дезинфекцию. На следующий день — 19 сентября ещё раз приехали делать дезинфекцию. На сегодняшний день пахнет на этаже, у меня в квартире всё нормально вроде бы, но пропахли даже вещи, которые в прихожей висят, — добавила Евгения.

