В многоэтажке на Первомайке нашли труп молодого мужчины — жители теперь не могут избавиться от запаха

В новосибирской многоэтажке нашли труп мужчины
В Новосибирске жители многоэтажки на улице Твардовского, 22/5 уже шесть дней задыхаются от сильного запаха. Причиной стала квартира, в которой на прошлой неделе был обнаружен труп хозяина.
Сообщения с жалобами на невыносимый запах в подъезде № 3 они оставили в паблике «КСМ и Березовое»: «Народ, а СЭС в 22/5 вызвали? А то трехнедельный труп — это не шутки», «Вонь на всех этажах, по ходу. Сегодня только почувствовали на 6-м этаже. Звонили диспетчеру. Сказали ждать понедельника».
Что говорит соседка умершего мужчины
Как рассказала корреспонденту НГС Евгения, жительница дома, где произошёл инцидент, на прошлой неделе сюда приезжала полиция.
— Как сообщили дезинфекторы, разговаривавшие с полицией, криминала в смерти нет. А жил там молодой парень. Пил, собирал компании, но особо не шумел. Одинокий, не женатый. Умер около закрытого балкона, покурил, видимо, зашёл и дверь за собой закрыл. И прямо на пороге и умер. Про то, что труп пролежал три недели, это, конечно, преувеличение. Иначе бы мы все задохнулись, — объяснила она.
По её словам, она и её соседи заподозрили неладное 16 сентября. После этого в дом дважды выезжали дезинфекторы, но в подъезде до сих пор чувствуется запах.
— 16 сентября погода стояла весь день отличная, но я на балкон уже не могла выйти, а у дочки кружилась голова. Её комната через стенку от той злополучной квартиры. 17 сентября вечером диспетчер ЖЭУ мне сказала, что завтра к нам приедут специалисты и посмотрят, что там. А утром 18 сентября они мне перезвонили и сказали, что оттуда вынесли труп 2 дня назад и сегодня приедет дезинфекция. Но я думаю, они меня обманули, скорее всего, 18-го и вынесли труп, тогда же сделали дезинфекцию. На следующий день — 19 сентября ещё раз приехали делать дезинфекцию. На сегодняшний день пахнет на этаже, у меня в квартире всё нормально вроде бы, но пропахли даже вещи, которые в прихожей висят, — добавила Евгения.
Могут ли управляющие компании проводить санобработку квартир?
В управляющей компании «Горский», обслуживающей дом на улице Твардовского, не смогли сообщить, планируется ли проводить ещё одну санитарную обработку, но отметили, что в квартиру УК может попасть только с разрешения собственников жилья.
— В квартиру должен собственник пустить, а так — оснований нет. Мы можем пройтись по подъезду, помыть с хлоркой. Вообще, у нас по договору управления мы осуществляем обслуживание мест общего пользования, а то, что происходит в квартире у гражданина — тут мы ограничены полностью. Мы не пожарные, не полиция, — пояснили в УК.
В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что информация о трупе на улице Твардовского не поступала. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и попросили отправить письменный запрос.
Похожий случай произошёл в начале сентября на улице Менделеева. Сильный запах доносился из квартиры на 10-м этаже, 2 сентября соседи не выдержали и вызвали полицию — в квартире обнаружили разложившийся труп. Однако после полицейских попасть в жилище, чтобы вымыть его и избавить подъезд от запаха, оказалось невозможно.