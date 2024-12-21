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Мой дом «Таскаем каждый день по 100 литров в бутылках»: новом коттеджном поселке под Новосибирском с лета не могут дождаться воды

«Таскаем каждый день по 100 литров в бутылках»: новом коттеджном поселке под Новосибирском с лета не могут дождаться воды

Жители уверяют, что оплатили подключение, но оказывается, что их очередь еще не подошла

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11 комментариев

Люди уже переехали в свои дома, но вода есть не у всех

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Жители коттеджного поселка «Облепиха», который расположен в Новосибирском районе области, полгода живут без воды, хотя заплатили за ее проведение еще летом. По словам жильцов, воду им обещают с лета 2024 года, но до сих пор люди вынуждены привозить ее. О проблеме НГС рассказала местная жительница Варвара. Ситуацию прокомментировал застройщик, а также председатель ТСН (товарищество собственников недвижимости), которое отвечает за подключение воды.

Суть проблемы

— Мы месяц назад переехали в коттеджный поселок «Облепиха», где недавно построили дом. Руководство посёлка ещё летом обещали подключить нам воду. Мы в июле оплатили подключение. Все это время нам обещали, что «на следующей неделе точно подключат». 20 ноября мы заехали в дом. Квартиру сдали, поэтому сейчас дом — это наше единственное жилье. Уже месяц мы таскаем каждый день по 100 литров воды в пятилитровках, — сообщила о проблеме Варвара.

По словам женщины, жители не могут нормально мыться и стирать вещи, и беспокоятся, что и Новый год придется встречать так. Варвара утверждает: воды нет в нескольких кварталах, но не все люди еще въехали.

Председатель ТСН отметил: воду в дома подключают постепенно

Источник:

— Руководство посёлка либо вообще не берет трубку, либо обещает перезвонить, но не перезванивает, — уточнила сибирячка.

Что говорят в ТСН и представитель застройщика

НГС ситуацию прокомментировал представитель застройщика КП. Он отметил, что все дома внутри готовы к подведению воды.

— Там управляющая компания должна подвезти воду к дому. Внутреннее мы все сделали, а подключить не можем, потому что ее физически нет на участках. То есть в доме для нее все есть — разводка, отопление. Это не наша зона ответственности, хотя мы стараемся этот вопрос прорабатывать, общаемся с представителями ТСН. Правда, почему проблема есть больше полугода, они нам не объясняют, — отметил в разговоре с корреспондентом НГС представитель застройщика ООО «Биш Хауз» Дмитрий Шишкин.

Ситуацию также прокомментировал председатель ТСН «Облепиха» Борис Паршин. Он отметил, что воду в поселке подключают постепенно.

— Жители третей очереди не вступали еще в ТСН, так как построились недавно. Мы третью очередь всего лишь год осваиваем. В часть домов дали воду, в часть еще нет. Но сейчас, в течение недели-двух планируем дать воду части домов. В том числе в тот, где жильцы возмущаются. Все упирается пока в финансы, — сообщил Борис Паршин.

На вопрос о том, почему люди оплатили подключение воды еще летом, но до сих пор не получили этого, он сообщил, что в основном в ТСН входят люди, которые заселились около двух лет назад. У них есть все коммуникации.

Остальные проживающие, по его словам, пока не платят членские взносы, с ними еще не проводили собрания, так как коммуникации еще проведены не всем. Председатель добавил, что части домов воду проведут этой зимой, а остальным придется подождать, так как зимой проводить подобные работы — проблематично. За 2025 год ТСН планирует завершить третью очередь, то есть провести воду всем ее жителям.

Ранее НГС писал о том, что жители дома на Немыткина две недели прожили с горячей водой по расписанию. Коммунальные службы сообщают, что проблему уже удалось разрешить.

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Вода Коттеджный поселок ТСН
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Комментарии
12
Smykson
9 минут
Из рекламы: " ........ - Централизованное водоснабжение в поселке - Высокоскоростной интернет.." Интернет-то подключили? Или как с водой, "через раз"?
fin
11 минут
Все упирается пока в финансы, — сообщил Борис Паршин. Ну теперь понятно, а было непонятно.
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