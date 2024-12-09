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Мой дом «Как будто попали в 90-е»: жители дома на Немыткина две недели прожили с горячей водой по расписанию

«Как будто попали в 90-е»: жители дома на Немыткина две недели прожили с горячей водой по расписанию

Коммунальные службы сообщают, что проблему уже удалось разрешить

907
19 комментариев

Люди две недели не могли нормально мыться

Источник:

Жители многоквартирного дома на улице Михаила Немыткина, 5 две недели жили с горячей водой, которую подавали по расписанию. В СГК и управляющей компании редакции НГС прокомментировали инцидент. Там сообщили, что сейчас с системой водоснабжения все в порядке.

— Как будто попали в 90-е. Моемся по расписанию. Полное безобразие: на протяжении двух недель нет горячей воды. Вернее, она есть, но по определённому времени. Жильцы страдают без горячей воды, и никто не знает, в чем причина. Управляющая компания «Петровская Свобода» перекладывает ответственность на СГК, те в свою очередь на них, — рассказала о проблеме корреспонденту НГС местная жительница.

В Сибирской управляющей компании корреспонденту НГС прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что в доме были проблемы с системой горячего водоснабжения.

— В доме своя водоподготовительная установка горячего водоснабжения (ГВС). К нам обращений по проблеме не поступало. На прошлой неделе наши специалисты проводили плановое обследование — температура ГВС составила там 60 градусов. По информации УК «Петровская слобода», в доме были проблемы в системе ГВС — воздушные пробки в стояках. Сейчас проблем и обращений нет, — отметили в СГК.

В УК «Петровская слобода» объяснили, что происходит.

— Было отключение системы отопления и горячей воды практически на сутки с 9 до 8 утра. Система была завоздушена. Бились три дня, воздушили системы, проделывали манипуляции. Сейчас все в норме. Поддерживаю связь с жильцами, они говорят, что все хорошо, — отметил директор филиала УК «Петровская слобода» Василий Демичев в телефонном разговоре.

На вопрос, почему люди жалуются, что горячей воды не было две недели, он отметил, что в системе были перебои и скачки.

— Но как только поступали звонки, мы реагировали, — заключил директор филиала.

Ранее НГС писал о том, что в УК объяснили, почему в Троллейном жилмассиве люди сидели без горячей воды. Жителям Троллейного жилмассива в Новосибирске вернули горячую воду после месяца ожидания.

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Горячая вода Немыткина СГК Петровская слобода
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Комментарии
19
Гость
56 минут
В 90-е воду отключали летом, как и сейчас. Ни о каком включении по расписанию и речи не было! И отопление зимой у целых кварталов не отключали.
Дормидонт Евлампивич
1 час
Название улицы за себя говорит
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