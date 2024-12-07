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Мой дом «Все восстановили»: в УК объяснили, почему в Троллейном жилмассиве люди сидели без горячей воды

«Все восстановили»: в УК объяснили, почему в Троллейном жилмассиве люди сидели без горячей воды

Жителям Троллейного жилмассива в Новосибирске вернули горячую воду после месяца ожидания

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3 комментария

Дворы возле домов были раскопаны

Источник:

В управляющей компании «СПАС-Дом» сообщили, что жителям нескольких домов Троллейного жилмассива на улице Новосибирской восстановили горячее водоснабжение. До этого у людей с октября вместо кипятка бежала ледяная вода. Недовольные жители жаловались в редакцию НГС на ситуацию. В УК подробно рассказали о проблеме.

— Сейчас горячее водоснабжение в домах восстановили. Температура горячего водоснабжения соответствует нормативу, все внутриквартальные трубопроводы закрыты, — сообщили в ответ на запрос НГС в ЗАО «УК „СПАС-Дом“.

Там также рассказали, что летом сотрудники ООО «НТСК» запланировали техническое перевооружение внутриквартальных тепловых сетей по улице Новосибирской. Они заключили договор с подрядчиком, который должен был заменить лотки и трубопроводы тепловых сетей, а также вынести трассы водопровода из лотков. Работы они начали в июле 2024 года. 20 июля возле домов № 9, 11, 13, 15, 19, 19/1, 21, 23, 25 на улице Новосибирской вскрыли все лотки и вырезали трубопровод отопления, а затем работа остановилась, а рабочие исчезли.

— Летом все лотки трубопроводов холодного и горячего водоснабжения были открыты. Их топило осадками, трубопроводы были в воде, из-за чего горячая вода остывала. Мы передавали информацию в ООО «НТСК» и просили откачать вскрытые лотки от дождевых вод. После обращений в администрацию Ленинского района и департамент энергетики, специалисты «НТСК» возобновили работы 27 августа. Работу делали некачественно и медленно, — отметили в УК.

В УК выявили, что подрядчик проложил временные трубопроводы, но не в лотках, а возле домов. Выяснилось, что подрядчик закончит работы до 1 октября 2024. Отопление к дому Nº 19/1 подключили, а горячую воду подключили по временной схеме без циркуляции. Трубопровод был без утепления и находился в открытых лотках. Это приводило к охлаждению трубопровода, из-за чего температура горячей воды в дома подавалась низкой.

— В «НТСК» сообщили, что горячая вода будет поступать пониженной температуры из-за ремонта на трубопроводе циркуляции до 31 октября. 30 октября, осматривая территорию, мы приняли решение создать комиссию вместе с представителями «НТСК», департамента и администрации района для решения проблемы с поступлением жителям горячей воды. На встрече с подрядчиком выяснилось, что работы продлятся до 15 ноября, — сообщили в УК.

6 ноября представители УК слили в канализацию горячую и холодную воду на доме № 9, чтобы избежать промерзания труб. 13 ноября подрядчик и представители «НТСК» завершили монтаж трубопровода с горячей водой в лотки.

Мы обратились за комментарием в СГК. Ответ опубликуем, как только его получим.

Ранее НГС писал о том, что десятки домов остались без тепла на Затулинке. В контур отключения попали 48 жилых зданий.

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ПО ТЕМЕ
Горячая вода Отопление Отключение
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Комментарии
3
Гость
5 минут
Новосибирская 9. Весь двор был раскопан с июня. Гв не было столько же за исключением редких подач на несколько дней. Закопали только сейчас. Трубы во дворе и сейчас лежат брошенные под снегом. Новые трубы, те что дорогущие в двойной теплоизоляции. Просто трактором в сторону сдвинули и бросили. А ведь из чьего то кармана они оплачены.
Гость
2 минуты
Это все что и требовалось узнать, как работает СГК
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