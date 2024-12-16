«Мы бегаем все грязные, мокрые»: хозяйка затопленного дома на Связистов — о коммунальном ЧП

Подпол и палисадник дома на улице Связистов, 58 в Новосибирске затопило из-за коммунальной аварии. По словам хозяйки дома Галины, в палисаднике вода поднялась примерно до полуметра.
— Все началось примерно в 14-15 часов. Мы не знали за что хвататься, убрали банки, а мебель вся утонула. Открыли подпол, он был почти полный, сейчас вода уходит. Сотрудники СГК откачивают воду в палисаднике, осталось примерно 30 сантиметров, а было более полуметра. Мы бегаем все грязные, мокрые, — рассказывала журналисту НГС хозяйка дома Галина около 17 часов вечера.
По информации журналиста НГС, который находился на месте аварии, затопило только дом на улице Связистов, 58, остальные здания не пострадали.
Авария произошла сегодня на перекрестке улицы Связистов и Титова, по данным СГК, в контуре отключения 23 многоквартирных дома. Еще в десятках зданий снизили параметры. НГС в режиме онлайн следит за тем, что происходит на месте порыва.