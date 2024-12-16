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Мой дом «Мы бегаем все грязные, мокрые»: хозяйка затопленного дома на Связистов — о коммунальном ЧП

«Мы бегаем все грязные, мокрые»: хозяйка затопленного дома на Связистов — о коммунальном ЧП

В Новосибирске затопило дом после порыва на Титова

1 737
9 комментариев

Из дома шел густой пар

Источник:

Подпол и палисадник дома на улице Связистов, 58 в Новосибирске затопило из-за коммунальной аварии. По словам хозяйки дома Галины, в палисаднике вода поднялась примерно до полуметра.

— Все началось примерно в 14-15 часов. Мы не знали за что хвататься, убрали банки, а мебель вся утонула. Открыли подпол, он был почти полный, сейчас вода уходит. Сотрудники СГК откачивают воду в палисаднике, осталось примерно 30 сантиметров, а было более полуметра. Мы бегаем все грязные, мокрые, — рассказывала журналисту НГС хозяйка дома Галина около 17 часов вечера.

По информации журналиста НГС, который находился на месте аварии, затопило только дом на улице Связистов, 58, остальные здания не пострадали.

Галина отмечает, что в палисаднике уровень воды доходил до полуметра

Источник:

Специалисты с помощью помпы быстро откачали воду

Источник:

Авария произошла сегодня на перекрестке улицы Связистов и Титова, по данным СГК, в контуре отключения 23 многоквартирных дома. Еще в десятках зданий снизили параметры. НГС в режиме онлайн следит за тем, что происходит на месте порыва.

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ПО ТЕМЕ
СГК Порыв Коммунальная авария Улица Титова
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Комментарии
9
232985
27 минут
у них прям в доме люк к коммуникациям городским, что ли, судя по фото?
Татьяна 53
27 минут
Не приведи Господь.
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