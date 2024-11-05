«Бросается в глаза и вызывает обиду»: губернатор раскритиковал глав городов — что его расстроило в парках

В городах Новосибирской области восстановили парки за федеральные и областные деньги, но они уже начали разрушаться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В городах Новосибирской области восстановили и привели в порядок парки, зоны отдыха, но губернатор раскритиковал их содержание. Андрей Травников высказался во время оперативного совещания сегодня, 5 ноября.

— Изменения очень значительные. Но если мы не поменяем наши подходы к содержанию и использованию этих пространств, то мы в ближайшее время можем вернуться к тому состоянию, в котором мы находились 5−6 лет назад, — уверен Андрей Травников. — Потому что, извините, тоже бросаются в глаза и вызывают обиду вытоптанные газоны, просаженная плитка на недавно еще новых объектах, завядшие деревья, не пересаженные. И особенно расстраивает, когда видишь пустые спортивные площадки, неиспользуемые тренажеры, другие объекты благоустройства.

Губернатор попросил обратить особое внимание на это глав городов и муниципальных районов.

— Придется учиться, придется принимать дополнительные, возможно, штатные мероприятия, финансовые решения. Но если мы это не сделаем, оставим тот подход, который у нас сложился до начала реализации этой большой программы, — еще раз вас заверяю, — мы утратим ту красоту, которую своими руками создавали последние годы, — подчеркнул губернатор.