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Мой дом «Бросается в глаза и вызывает обиду»: губернатор раскритиковал глав городов — что его расстроило в парках

«Бросается в глаза и вызывает обиду»: губернатор раскритиковал глав городов — что его расстроило в парках

Андрей Травников раскритиковал содержание парков в Новосибирской области

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67 комментариев

В городах Новосибирской области восстановили парки за федеральные и областные деньги, но они уже начали разрушаться

В городах Новосибирской области восстановили и привели в порядок парки, зоны отдыха, но губернатор раскритиковал их содержание. Андрей Травников высказался во время оперативного совещания сегодня, 5 ноября.

— Изменения очень значительные. Но если мы не поменяем наши подходы к содержанию и использованию этих пространств, то мы в ближайшее время можем вернуться к тому состоянию, в котором мы находились 5−6 лет назад, — уверен Андрей Травников. — Потому что, извините, тоже бросаются в глаза и вызывают обиду вытоптанные газоны, просаженная плитка на недавно еще новых объектах, завядшие деревья, не пересаженные. И особенно расстраивает, когда видишь пустые спортивные площадки, неиспользуемые тренажеры, другие объекты благоустройства.

Губернатор попросил обратить особое внимание на это глав городов и муниципальных районов.

— Придется учиться, придется принимать дополнительные, возможно, штатные мероприятия, финансовые решения. Но если мы это не сделаем, оставим тот подход, который у нас сложился до начала реализации этой большой программы, — еще раз вас заверяю, — мы утратим ту красоту, которую своими руками создавали последние годы, — подчеркнул губернатор.

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В июне губернатор был недоволен работами в парках и Новосибирска. Он раскритиковал ремонт Первомайского сквера.

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Комментарии
67
Живущий в Сибири
1 час
Значит, губер расстроен лишь состоянием парков? А всё остальное -- уже в полном ажуре! А неблагодарный народ всё жалуется на убитые дороги, мосты, пробки, цены, зарплаты, ЖКХ, ямы во дворах! Врут внаглую, в глаза!
За державу обидно!
1 час
Критиковать надо начинать с себя родимого... За состояние Димитровского моста,за срыв сдачи и мутную концессию нового моста,за обещанные и так и не построенные или не запущенные поликлиники,больницы,мусорные полигоны,мусороперерабатывающие заводы,станцию Спортивная,за уничтожение заводов на ул.Станционная,за оптимизацию медицины и как следствие за бегство в частные клиники врачей,уход из профессии учителей,за мигрантов,устроивших по городу свои анклавы и гетто и т.д. Можно прям с утра вставать,подходить к зеркалу и невзирая на свою должность критиковать и критиковать,всё равно на это никто внимания уже давно не обращает,каждый сам по себе и каждый сам за себя. Или вот ещё,если про зелёные зоны,-три дня назад на ул.Бардина вырубили целый массив деревьев и всем начальникам по барабану,они типа не видят этого и на критику давно забили..
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