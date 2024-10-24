В Новосибирске хотят ввести режим повышенной готовности из-за разрушающегося дома

Мэрия Новосибирска планирует ввести режим повышенной готовности из-за разрушающегося дома недалеко от улицы Кирова. Проект постановления опубликовали на муниципальном сайте.
Режим повышенной готовности хотят ввести, чтобы спасти жителей двухэтажного дома на улице Лобова, 44, который построили 71 год назад. По данным мэрии, конструкции дома обрушаются.
Согласно документу, департамент по чрезвычайным ситуациям, департамент энергетики, единую дежурно-диспетчерскую службу переведут в режим повышенной готовности.
Департамент энергетики в свою очередь должен рассмотреть возможность переселить жильцов дома в манёвренный фонд, а администрация Октябрьского района проинформировать жителей.
Пока мэрия опубликовала только проект постановления, в документ могут внести изменения.
Недавно мэрия ввела режим повышенной готовности из-за сползающего дома в реку 1-я Ельцовка. Участок возле здания уже обрушился на два метра.