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Режим повышенной готовности хотят ввести из-за разрушающегося дома

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Мой дом В Новосибирске хотят ввести режим повышенной готовности из-за разрушающегося дома

В Новосибирске хотят ввести режим повышенной готовности из-за разрушающегося дома

Жителей планируют переселить в манёвренный фонд

1 274
3 комментария

Проблемному дому 71 год

Мэрия Новосибирска планирует ввести режим повышенной готовности из-за разрушающегося дома недалеко от улицы Кирова. Проект постановления опубликовали на муниципальном сайте.

Режим повышенной готовности хотят ввести, чтобы спасти жителей двухэтажного дома на улице Лобова, 44, который построили 71 год назад. По данным мэрии, конструкции дома обрушаются.

Согласно документу, департамент по чрезвычайным ситуациям, департамент энергетики, единую дежурно-диспетчерскую службу переведут в режим повышенной готовности.

Департамент энергетики в свою очередь должен рассмотреть возможность переселить жильцов дома в манёвренный фонд, а администрация Октябрьского района проинформировать жителей.

Пока мэрия опубликовала только проект постановления, в документ могут внести изменения.

Вы живете в доме на улице Лобова, 44, расскажите НГС, как разрушается дом.

Звоните8-923-157-00-00
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Недавно мэрия ввела режим повышенной готовности из-за сползающего дома в реку 1-я Ельцовка. Участок возле здания уже обрушился на два метра.

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Режим повышенной готовности Дом Улица Кирова
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Комментарии
3
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
15 минут
"Режим повышенной готовности хотят ввести, чтобы спасти жителей" Уважаю! Правильное решение. Жителей надо спасать! Пусть их поселят в какой-нибудь спортзал. На время ремонта их дома. P.S. А вот интересно мне, квартирки в этом доме в чьей собственности? Жильцы за кап. ремонт платят? Коммунальные услуги вовремя оплачивают?
Гость
9 минут
к губернатору в коттедж , псть немного поживут как людь
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