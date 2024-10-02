«Сегодня-завтра вопросы должны быть решены»: почему у некоторых новосибирцев в домах нет тепла — ответ НТСК

На 17:00 часов 2 октября коммунальщики включили отопление в 99,1% жилого фонда. Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU











Стало известно, почему в некоторых домах Новосибирска нет отопления. Об этом рассказал заместитель главного инженера по режимам НТСК Роман Корниенко 2 октября в эфире радио «Городская волна».

ООО «НТСК» выступает теплосетевым подразделением Сибирской генерирующей компании в Новосибирске, сказано на сайте СГК.

По словам Романа Корниенко, на 17:00 часов 2 октября коммунальщики включили отопление в 99,1% жилого фонда.

— Оставшиеся менее 1% дома…Там связано с устранением возникших дефектов локальных, дефектов на сетях. И с какими-то другими вопросами, где нет возможности включить систему отопления, — сказал специалист. — Так я понимаю, что сегодня-завтра эти вопросы должны быть решены.

Он уточнил, что социальные объекты — детские и лечебные учреждения — подключены к теплу на 100%. Речь идет о детсадах, школах и других.

— Общественные здания и тем более промышленные — они запускаются в соответствии с графиком разворота тепла с 30 сентября. Но, в принципе, тут обязательного порядка для них … Запуск не является обязательным в порядке. У нас даже некоторые промышленные предприятия запускаются часто даже иногда с первыми морозами. То есть, это конец октября-начало ноября. Этот процесс растянут, — сказал Роман Корниенко.