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Мой дом Отопительный сезон 2024/2025 «Сегодня-завтра вопросы должны быть решены»: почему у некоторых новосибирцев в домах нет тепла — ответ НТСК

«Сегодня-завтра вопросы должны быть решены»: почему у некоторых новосибирцев в домах нет тепла — ответ НТСК

Сейчас отопление включили в 99,1% жилого фонда

1 446
32 комментария

На 17:00 часов 2 октября коммунальщики включили отопление в 99,1% жилого фонда.

Стало известно, почему в некоторых домах Новосибирска нет отопления. Об этом рассказал заместитель главного инженера по режимам НТСК Роман Корниенко 2 октября в эфире радио «Городская волна».

ООО «НТСК» выступает теплосетевым подразделением Сибирской генерирующей компании в Новосибирске, сказано на сайте СГК.

По словам Романа Корниенко, на 17:00 часов 2 октября коммунальщики включили отопление в 99,1% жилого фонда.

— Оставшиеся менее 1% дома…Там связано с устранением возникших дефектов локальных, дефектов на сетях. И с какими-то другими вопросами, где нет возможности включить систему отопления, — сказал специалист. — Так я понимаю, что сегодня-завтра эти вопросы должны быть решены.

Он уточнил, что социальные объекты — детские и лечебные учреждения — подключены к теплу на 100%. Речь идет о детсадах, школах и других.

— Общественные здания и тем более промышленные — они запускаются в соответствии с графиком разворота тепла с 30 сентября. Но, в принципе, тут обязательного порядка для них … Запуск не является обязательным в порядке. У нас даже некоторые промышленные предприятия запускаются часто даже иногда с первыми морозами. То есть, это конец октября-начало ноября. Этот процесс растянут, — сказал Роман Корниенко.

2 октября НГС сообщал, что некоторые новосибирцы продолжают замерзать в квартирах— горожане написали десятки обращений в редакцию. Мы составили карту с домами, где возникли проблемы с отоплением.

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Комментарии
32
Татьяна 53
26 минут
"У нас даже некоторые промышленные предприятия запускаются часто даже иногда с первыми морозами" Так что волноваться нечего, успокоили
Гость
44 минуты
А что остается делать 1% которые замерзают, потому что даже горячей воды нет? Почему я должна платить за отопление круглый год а сентябрь и май замерзать? Эти вопросы каждый год при любом мэре, одни отписки, хоть одного чиновника оставили без отопления?
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