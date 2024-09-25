Ключ 100 рублей: детскую площадку в Новосибирске обнесли клеткой и закрыли на замок — как там поиграть

Местные отмечают, что проблема длится уже достаточно долго Источник: Моя Первомайка / «ВКонтакте»











Детскую площадку в Первомайском районе Новосибирска закрыли на ключ, теперь туда не могут попасть все желающие. В ТСН объяснили, почему это произошло.

Пост жителей опубликовали в группе «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте». Автор утверждает, что детская площадка, расположенная между домами на улице Героев Революции, 12/1 и Эйхе, 9а, закрыта на ключ.

Жительница дома на Героев Революции Наталья рассказала НГС, что на месте старой площадки с открытым доступом построили новую с ограждением. По ее словам, женщина ни разу не видела там детей.

— У кого ключ — неизвестно. Дом на 400 квартир лишился единственной площадки по непонятным мне причинам, — возмущается сибирячка.

Одна из местных жительниц в комментариях написала, что ключ от площадки якобы нужно «купить у главной женщины дома». Редакция попыталась подтвердить у неё информацию, но оперативно этого сделать не удалось.

Корреспонденту НГС удалось связаться с председателем ТСН «Стена», которое обслуживает этот дом, Татьяной Полевой. Она подтвердила, что площадка закрыта на ключ.

— Мы выдаём ключи жильцам дома, у которых есть дети дошкольного возраста — до 6-7 лет. Более старших не пускаем. У нас есть списки. Если нужны ключи — можно заказать, заплатить по 100 рублей. Площадка закрыта, чтобы её никто не ломал, — объяснила председатель ТСН.

Редакция отправила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.