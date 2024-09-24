На Лескова устранили коммунальную аварию, из-за которой двор залило кипятком

Мощный гидроудар проломил асфальт Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В Новосибирске ликвидирован порыв трубы с горячей водой, из-за которого 22 сентября вокруг многоэтажного дома по адресу Лескова, 15 разлился кипяток. «Сибирская генерирующая компания» отчиталась о завершении работ.

В день инцидента жители из-за коммунальной аварии не могли попасть в собственные подъезды и выйти из них. Во вторник, 24 сентября, по данным СГК, последствия аварии ликвидированы, горячее водоснабжение тоже восстановлено.

— Вчера вечером мы все устранили, и утром теплосеть была включена в работу. Сейчас дома, которые были в контуре отключения, уже обеспечены теплом. Если где-то батареи не нагрелись, нужно в управляющей компании уточнять, с чем это связано, — рассказала НГС представитель СГК Наталия Барсукова.

Причина аварии на данный момент не известна. При этом по классификации энергетиков — происшествие не считается аварией.

— Это не авария, а дефект, — добавила она. — Просто он заметный с точки зрения выхода воды. Но это дефект, каких, к сожалению, бывает немало.