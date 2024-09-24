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Мой дом На Лескова устранили коммунальную аварию, из-за которой двор залило кипятком

На Лескова устранили коммунальную аварию, из-за которой двор залило кипятком

Причина дефекта на теплотрассе неизвестна

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13 комментариев

Мощный гидроудар проломил асфальт

В Новосибирске ликвидирован порыв трубы с горячей водой, из-за которого 22 сентября вокруг многоэтажного дома по адресу Лескова, 15 разлился кипяток. «Сибирская генерирующая компания» отчиталась о завершении работ.

В день инцидента жители из-за коммунальной аварии не могли попасть в собственные подъезды и выйти из них. Во вторник, 24 сентября, по данным СГК, последствия аварии ликвидированы, горячее водоснабжение тоже восстановлено.

— Вчера вечером мы все устранили, и утром теплосеть была включена в работу. Сейчас дома, которые были в контуре отключения, уже обеспечены теплом. Если где-то батареи не нагрелись, нужно в управляющей компании уточнять, с чем это связано, — рассказала НГС представитель СГК Наталия Барсукова.

Причина аварии на данный момент не известна. При этом по классификации энергетиков — происшествие не считается аварией.

— Это не авария, а дефект, — добавила она. — Просто он заметный с точки зрения выхода воды. Но это дефект, каких, к сожалению, бывает немало.

Что происходило в день инцидента на улице Лескова, выяснил корреспондент НГС, подробности в этом материале.

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Комментарии
13
Алле гараж
43 минуты
Медали в студию
Мрр
17 минут
Дефект это когда планово, при испытаниях нашли и устранили. А когда в отопительный сезон трубу рвет, это авария и никак иначе
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