«В школу иду грязная, из школы — грязная»: как живут на Лескова, где по улице регулярно бежит кипяток

Так выглядел двор на Лескова, 15 в полдень Источник: Юлия Гейбель











В воскресенье, 22 сентября, 11-этажка по адресу Лескова, 15 превратилась в остров посреди реки кипятка из-за прорыва трубы. Мощный столб горячей воды проломил асфальт, люди не могли ни выйти из дома, ни попасть в собственные квартиры. Горячую воду оперативно перекрыли коммунальщики, но жителей это едва ли успокоило: коммунальные потопы здесь происходят с завидной регулярностью. Журналисты НГС побывали во дворе, который плавает в кипятке каждые несколько месяцев.

Недоброе утро

Едва ли не последнее погожее воскресенье сентября выдалось для жителей дома №15 на улице Лескова далеко не самым приятным. Люди неожиданно обнаружили, что оказались на острове посреди бурлящих рек кипятка.

Далеко не в первый раз.

— Часов в 12 это было, — говорит местная жительница Татьяна. — Я вам, наверно, первая писала. Выглянула в окно — а по улице кипяток течет, пар поднимается. Машины по треть колес стояли в воде.

Мощный гидроудар проломил асфальт Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Внезапный, но отнюдь не неожиданный апокалипсис жители снимали на фото и видео, по возможности — с безопасной высоты собственных этажей. Бесстрашные подростки создавали более эффектный контент — снимались на фоне клубов пара, рискуя всерьез ошпариться.

— Мы [с друзьями] видели, как человек оступился и прямо в воду упал, — говорит 14-летняя Рада. — Но у нас такое часто бывает. В школу иду — грязная, из школы — грязная. Домой войти не просто.

— Сегодня ребенок не мог попасть домой, пока я ее на машине не забрала, — подтверждает мама Рады Наталья. — В школу периодически перевозить приходится на машине через эти потопы. Школа у нас в соседнем дворе.

Кипяток затопил 1 и 2 подъезды, подошел к подземной парковке дома Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Тем, кто узнал о потопе, посмотрев в окно, еще повезло. Люди, уехавшие с утра по делам или прогуляться, домой вообще смогли попасть не сразу. И, в отличие от Рады, многих встретить было просто некому.

— Наши эмоции вам опубликовать, наверное, будет трудно, — смеется в ответ на предложение поделиться впечатлениями от жизни среди кипятка и регулярных прорывов жительница 15-го дома Марина.

Вместе со своим мужем Антоном они идут к своему авто, которое по счастью, припарковано не дома и не на подземной парковке, вход на которую расположен среди бывшего озера, а в гаражном комплексе повыше.

Антон живет не в глухой деревне, где нет дорог, а в благоустроенном жилье в паре минут от метро. Но носить все равно приходится резиновые сапоги Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Чистую обувь супруги несут в руках, обуты – в резиновые сапоги, которые им пришлось купить, чтобы пройти через собственный двор.

— Мы когда подошли сюда после аварии, здесь воды было по поребрик, — говорит женщина. — Антон ребенка нес, я шла с сумками, и тут он мне говорит: «Сюда не наступай». И я понимаю, что асфальт у меня фактически под ногами ходит. Была вынуждена пройти через газон.

Еще утром асфальт был ровным, точно зеркало. Теперь наступать на него без тревоги не получается: покрытие будто ходит под ногами Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Там, куда указывает Марина, свежий, ровненький асфальт положили совсем недавно. Сейчас былое благоустройство вспучилось, пошло волнами и растрескалось, у поребрика край покрытия и вовсе отошел, будто отклеился пластик. Наступать туда не хочется, даже когда ушла вода.

— Вот здесь под тротуаром, где провалился асфальт, там на самом деле колодец распределительный, — объясняет муж Марины. — Его закопали строители, закрыли сверху тротуарной плиткой и, судя по всему, от него вода пошла под проезжую часть и подмыла ее, — указывает Антон.

С другой стороны дома обустроена глубокая, рассчитанная на самые мощные потоки воды ливневка. Но то ли ее спроектировали с ошибками, то ли еще по какой причине, канава осталась сухой. Вместо нее удар принял на себя двор дома.

Использование палет при ликвидации коммунальных аварий — похоже, особый новосибирский метод Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Лескова, 15 — длинная кирпичная 11-этажка на 12 подъездов, построенная меньше 20 лет назад. Жильцы ее хвалят и за удобство расположения, богатый выбор магазинов и ПВЗ поблизости, школу под боком и инициативных соседей. Но есть один минус, перед которым меркнут все плюсы — расположение в низине. Если наверху, на Бориса Богаткова, происходит коммунальная авария, потоки воды неизбежно устремляются вниз, к уже упомянутой 202 школе, по пути затапливая и Лескова, 15.

Коммунальщики на прорыв трубы с горячей водой реагируют привычно, деловито и даже оперативно. Спустя час от рек кипятка остаются вялые теплые ручейки, вспученный асфальт да полужидкая желтая грязь, в которой легко утонуть по щиколотку.

К авариям местным жителям не привыкать Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Рабочие СГК уже перекрыли горячую воду и покинули место ЧП: подъезжая к 15 дому, журналисты видят, как автомобиль энергетиков уезжает со двора.

— Прорвало трубу 1990 года. Работы планируем завершить завтра, ориентировочно в 12 часов дня. В контуре отключения [горячей воды] на время работ — 18 домов, — прокомментировали аварию в компании.

Восточного вида мужчины в лимонных жилетках споро устанавливают поверх провалившегося асфальта главное орудие борьбы с коммунальными авариями в Новосибирске – деревянные палеты.

Прорыв произошел возле Лескова, 17. Грунт тут напитался горчей водой и осел Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











И эта деловитость, и отсутствие удивления не случайны: к авариям здесь все давно привыкли: трубы вблизи 15 дома рвет минимум раз в полгода — как горячие, так и холодные, а иногда потопы происходят из-за засора канализации. Все, какие существуют в природе.

Жизнь на острове

Когда кипяток схлынул, двор оказался залит грязью Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











— Топит нас, потому что коммуникации плохие, — лаконично объясняет председатель ТСЖ «Лескова, 15» Александр Исаков. — Там, где гаражи, прорвало трубу с теплоносителем. А там, где асфальт провалился, просто вода нашла выход. Там раньше был люк, его закатали. Если люк был открыт, просто вода бы пошла через него, и по крайней мере, промыва бы этого не было.

Пытаясь посчитать, как часто 11-этажку окружают озера и бурные реки, и Александр, и его соседка Наталья (та самая, что вынуждена возить дочь в школу на машине) быстро сбиваются.

— Мы живем здесь с момента постройки. Трубы рвутся каждый месяц! — эмоционально восклицает женщина.

— Ну, скорее раз в три месяца, — дипломатично поправляет ее Александр Исаков, но общее впечатление абсурда это не побеждает.

— Знаете, самые фееричные прорывы бывают зимой, гораздо эффектнее, чем сегодня, — говорит Наталья с горькой иронией. — Знаете, морозы, бежит река, все промывает… На следующий день все замерзает, получаются во-оот такие колдобины.

Рада позирует не на горячих источниках где-нибудь в Швейцарии, а в собственном дворе. Фото, слов нет, эффектное. Но ни маму девочки, ни ее саму, частота потопов не радуют: путь в школу превращается в квест среди горячей воды и грязи, а иногда Наталье и вовсе приходится возить дочь в соседний двор на машине Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Большая часть жильцов, и Наталья в их числе, уверены: дело не только в старых коммуникациях (на фоне левобережья или Центрального района труба 1990 года выглядит почти неприлично молодой), но и в ошибках при проведении благоустройства.

— Когда нас раньше топило, из этого люка всё выбегало и бежало вдоль дома, — говорит женщина. Теперь этот люк новый ЖК закатал, когда они себе устраивали вот эту красоту, и вода не из люка выскочила, а провалила этот асфальт. То есть технологически были сделаны, очевидно, нарушения.

По словам других местных жителей, асфальт закатывали по заказу муниципалитета, но застройщика поминают и они:

— Дорогу нам делала мэрия, она люк и «спрятала», она, получается, и виновата, — устало машет рукой пожилая женщина в заляпанных желтой глиной, с утра бывших белыми спортивных туфлях. — Но разве это дело — столько домов на наши трубы «сажать»? Вы слышали, девушка, такое выражение: «после нас — хоть потоп». Вот они и строят, а после того как они деньги получили, у нас потоп. Потому и рвемся через месяц, и мерзнем. Вот нам опять горячую воду отключили.

Тем, кто хотел сегодня забрать свой заказ из ПВЗ, определенно не повезло Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Она гневно машет рукой в стороны новенькой свечки жилого комплекса, явно имея в виду, кого подразумевает под загадочным словом «они».

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска и обратился к застройщику ЖК, чтобы узнать, кто занимался недавним благоустройством подъезда к 15 дому, и с чем муниципалитет и застройщик связывают коммунальную аварию. Мы обязательно озвучим их точку зрения, получив ответы.

По иронии судьбы, ремонт асфальта и благоустройство 15 дома идут бок о бок с аварийными работами. И если там, где текла кипящая река, они боятся ездить из-за «поплывшего» асфальта, с другой стороны к собственному дому им не проехать из-за плановых работ.

Преодолевать такие препятствия местным детям не привыкать Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











О недавней аварии жильцам и журналистам напоминает только подсыхающая желтая грязь да провалы в асфальте. Ход и будущие результаты устранения потопа контролирует прокуратура Октябрьского района. Но кажется, это людей совсем не утешает.

На Лескова, 15 ждут новых аварий. Вероятно, их ликвидируют оперативно, и даже заново положат новый асфальт. Но общую тенденцию это никак не изменит.