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Мой дом эксклюзив В доме на Гастелло вместо холодной воды потек кипяток — коммунальщики винят соседские водонагреватели

В доме на Гастелло вместо холодной воды потек кипяток — коммунальщики винят соседские водонагреватели

Вода течет не только высокой температуры, но и ржавая

381
5 комментариев

Сейчас у людей нет холодной воды

В Новосибирске в доме по адресу Гастелло, 15 вместо холодной воды из крана потек ржавый кипяток. Как рассказал редакции НГС местный жить, это произошло на прошлой неделе, 19 сентября. В этот день в доме дали отопление.

— После жалоб кипятка не стало, а вода осталась непригодной к питью. УК «Хорс» в открытую винит нас, жителей этого дома. Якобы виноваты водонагреватели в некоторых квартирах, — рассказал читатель НГС.

По словам местного жителя, ситуация повторяется второй год подряд. Жители пишут жалобы в сервис «Решаем вместе».

У дома на Гастелло, 15 есть еще один адрес — Дальневосточная, 14

Жители считают, что их вины в отсутствии холодной воды нет

В УК «Хорс» объяснили, что в этот доме не проведена горячая вода. По этой причине жители трех квартир к отоплению привязали некие смесители и берут горячую воду оттуда. Но сделано это некачественно и по этой причине страдает весь дом.

— Аварийная служба туда поехала, говорит, что надо это исправлять. Владельцы сказали, что исправят сами, но воз и ныне там. Я уже подключила помощника депутата, который у нас на массиве. Вчера передала ему номера квартир, чтобы он мог хоть как-то посодействовать, — объяснила сотрудница УК.

У сотрудников УК при этом руки завязаны. Они не могут без согласия жителей убрать или починить инженерные сооружения.

Ранее НГС рассказывал, как жители дома №5 по улице Ватутина в Новосибирске заявили, что подрядчик во время ремонта крыши сломал её.

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Комментарии
5
Гость
8 минут
Вместо холодной воды потёк коньяк. Эх, мечты, мечты...
Гость
10 минут
"В Новосибирске в доме по адресу Гастелло..." Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Хроники пикирующего бомбардировщика.
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