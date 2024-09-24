В доме на Гастелло вместо холодной воды потек кипяток — коммунальщики винят соседские водонагреватели

В Новосибирске в доме по адресу Гастелло, 15 вместо холодной воды из крана потек ржавый кипяток. Как рассказал редакции НГС местный жить, это произошло на прошлой неделе, 19 сентября. В этот день в доме дали отопление.
— После жалоб кипятка не стало, а вода осталась непригодной к питью. УК «Хорс» в открытую винит нас, жителей этого дома. Якобы виноваты водонагреватели в некоторых квартирах, — рассказал читатель НГС.
По словам местного жителя, ситуация повторяется второй год подряд. Жители пишут жалобы в сервис «Решаем вместе».
У дома на Гастелло, 15 есть еще один адрес — Дальневосточная, 14
В УК «Хорс» объяснили, что в этот доме не проведена горячая вода. По этой причине жители трех квартир к отоплению привязали некие смесители и берут горячую воду оттуда. Но сделано это некачественно и по этой причине страдает весь дом.
— Аварийная служба туда поехала, говорит, что надо это исправлять. Владельцы сказали, что исправят сами, но воз и ныне там. Я уже подключила помощника депутата, который у нас на массиве. Вчера передала ему номера квартир, чтобы он мог хоть как-то посодействовать, — объяснила сотрудница УК.
У сотрудников УК при этом руки завязаны. Они не могут без согласия жителей убрать или починить инженерные сооружения.
Ранее НГС рассказывал, как жители дома №5 по улице Ватутина в Новосибирске заявили, что подрядчик во время ремонта крыши сломал её.