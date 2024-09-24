В доме на Гастелло вместо холодной воды потек кипяток — коммунальщики винят соседские водонагреватели

Сейчас у людей нет холодной воды Источник: Городская легенда / 2ГИС











В Новосибирске в доме по адресу Гастелло, 15 вместо холодной воды из крана потек ржавый кипяток. Как рассказал редакции НГС местный жить, это произошло на прошлой неделе, 19 сентября. В этот день в доме дали отопление.

— После жалоб кипятка не стало, а вода осталась непригодной к питью. УК «Хорс» в открытую винит нас, жителей этого дома. Якобы виноваты водонагреватели в некоторых квартирах, — рассказал читатель НГС.

По словам местного жителя, ситуация повторяется второй год подряд. Жители пишут жалобы в сервис «Решаем вместе».

У дома на Гастелло, 15 есть еще один адрес — Дальневосточная, 14

Жители считают, что их вины в отсутствии холодной воды нет Источник: Читатель НГС











В УК «Хорс» объяснили, что в этот доме не проведена горячая вода. По этой причине жители трех квартир к отоплению привязали некие смесители и берут горячую воду оттуда. Но сделано это некачественно и по этой причине страдает весь дом.

— Аварийная служба туда поехала, говорит, что надо это исправлять. Владельцы сказали, что исправят сами, но воз и ныне там. Я уже подключила помощника депутата, который у нас на массиве. Вчера передала ему номера квартир, чтобы он мог хоть как-то посодействовать, — объяснила сотрудница УК.

У сотрудников УК при этом руки завязаны. Они не могут без согласия жителей убрать или починить инженерные сооружения.