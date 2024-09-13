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Мой дом «Мы как зимовать будем?»: в доме на Ватутина протекла крыша во время ремонта — что происходит в квартире на верхнем этаже

«Мы как зимовать будем?»: в доме на Ватутина протекла крыша во время ремонта — что происходит в квартире на верхнем этаже

Рабочих на объекте жители не видели уже месяц

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11 комментариев

Ремонтировать крышу начали в середине мая

Жители дома №5 по улице Ватутина в Новосибирске заявили, что подрядчик во время ремонта крыши сломал её. По словам сибирячки Натальи, проблема тянется уже около месяца.

Женщина рассказала НГС, что работы начали проводить 17 мая — подрядчик должен был сделать капитальный ремонт крыши и капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения. С крышей ремонт не заладился — по словам Натальи рабочие её сломали.

— Живу на последнем — 5 этаже. Была хорошая крыша, но её сломали, затопили и изгадили весь подъезд, который был после ремонта. Скоро зима, а никого нет. Всё сломали и ушли, — объясняет сибирячка.

На потолке квартиры появились желтые разводы

Женщина опасается, что, если крышу не починят в ближайшее время, то у жителей будут проблемы.

— Сломали отопление на крыше, скоро мороз. Мы как зимовать будем? — задается вопросом Наталья.

На фотографиях видно, что потолок действительно весь в разводах. Кроме того, у женщины от дождя сгнил весь балкон.

Согласно паспорту объекта, заказчиком работ является Фонд модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований Новосибирской области, подрядчиком выступает ООО «КНАЕР».

Согласно данным сервиса «RusProfile», ООО «КНАЕР» было образовано в 2014 году. Директором и учредителем организации выступает Никита Крюковский. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых помещений. На конец 2023 года выручка общества составила 68 миллионов рублей, чистая прибыль — 1,6 миллиона рублей.

Корреспондент НГС связался с ответственным за производство работ – Олегом Шубкиным. Он от комментариев отказался.

— Наверное, всё-таки оставлю эту ситуацию без комментариев, — сказал он.

НГС позвонил по номерам телефонов, указанный в карточке ООО «КНАЕР» в сервисе «RusProfile». Нам том конце провода люди тоже оказались не сильно разговорчивые.

— Нет, мы не имеем отношения к этой компании, — заявили корреспонденту НГС, и оперативно сбросили трубку.

Корреспондент НГС позвонил в управляющую компанию «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района», которая обслуживает этот дом. Там ситуацию прокомментировать не смогли, сославшись на то, что это юрисдикция заказчика работ — Фонда модернизации ЖКХ.

Редакция направила официальные запросы в ООО «КНАЕР» и Фонд модернизации и развития ЖКХ с просьбой прокомментировать ситуацию. После получения ответов материал будет дополнен.

Согласно данным с паспорта объекта, завершить ремонт крыши подрядчик должен до 13 октября этого года.

Ранее НГС писал, что дом на Первомайке заливает водой из-за аварийной крыши.

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Комментарии
11
Zemb
13 сентября 2024, 16:21
Никиту в кутузку. а я готов принять молодую симпотичную на зиму, если есть. Живу в центре.
отец Кабани
13 сентября 2024, 16:06
«Мы как зимовать будем?» Это нужно спрашивать у нового "крутого" мэра. Если его конечно найдёте.
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