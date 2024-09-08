Дом на Первомайке заливает водой из-за аварийной крыши — жители записали обращение к Бастрыкину

Крышу дома накрыли баннером Источник: «Подслушано Первомайка»/vk.com











Жители дома по адресу Первомайская, 188, записали обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за протекающей крыши в доме. Кадры опубликованы в сообществе «Подслушано Первомайка» в социальной сети «Вконтакте».

В опубликованном видео жители дома рассказали, что крыша здания находится в критическом состоянии уже несколько лет, а ее капитальный и текущий ремонт не производился. Изначально планировалось, что крышу дома отремонтируют в 2019 году.

— Однако в сентябре 2016 года министерство энергетики и ЖКХ Новосибирской области провела актуализацию программы по капитальному ремонту и срок ремонта был перенесен на 2029–2031 годы. При этом не учитывалось реальное состояние крыши, — рассказали жители дома в видеообращении.

Жители просят главу Следственного комитета вмешаться Источник: «Подслушано Первомайка»/vk.com

В 2019 году жильцы провели за собственный счет независимую экспертизу, которая установила, что крыша дома находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

Аварийная крыша сейчас накрыта баннером, из-за чего во время дождей вся вода попадает в квартиры жильцов.

— Бежит не только с потолка, по стенам, сырость, плесень постоянная невозможно сделать ремонт, потомку что крыша ничем не защищена, — рассказали местные жители в видео.

При этом новосибирцы исправно платят за капитальный ремонт, но его проведения в собственном доме так и не могут добиться.

— Просим Вас оказать помощь в проведении капитального ремонта крыши дома Первомайская, 188 на более ранние сроки, — говорится в финале опубликованного обращения.

Корреспондент НГС направил запрос в министерство ЖКХ Новосибирской области, чтобы узнать, почему был изменен срок капитального ремонта крыши дома по адресу Первомайская, 188, а также могут ли перенести сроки ремонта на более ранние даты.