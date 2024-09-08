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Город Дом на Первомайке заливает водой из-за аварийной крыши — жители записали обращение к Бастрыкину

Дом на Первомайке заливает водой из-за аварийной крыши — жители записали обращение к Бастрыкину

Отремонтировать крышу планировали в 2019 году, но срок работ перенесли на 2029–2031 годы

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13 комментариев

Крышу дома накрыли баннером

Жители дома по адресу Первомайская, 188, записали обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за протекающей крыши в доме. Кадры опубликованы в сообществе «Подслушано Первомайка» в социальной сети «Вконтакте».

В опубликованном видео жители дома рассказали, что крыша здания находится в критическом состоянии уже несколько лет, а ее капитальный и текущий ремонт не производился. Изначально планировалось, что крышу дома отремонтируют в 2019 году.

— Однако в сентябре 2016 года министерство энергетики и ЖКХ Новосибирской области провела актуализацию программы по капитальному ремонту и срок ремонта был перенесен на 2029–2031 годы. При этом не учитывалось реальное состояние крыши, — рассказали жители дома в видеообращении.

Жители просят главу Следственного комитета вмешаться

В 2019 году жильцы провели за собственный счет независимую экспертизу, которая установила, что крыша дома находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

Аварийная крыша сейчас накрыта баннером, из-за чего во время дождей вся вода попадает в квартиры жильцов.

— Бежит не только с потолка, по стенам, сырость, плесень постоянная невозможно сделать ремонт, потомку что крыша ничем не защищена, — рассказали местные жители в видео.

При этом новосибирцы исправно платят за капитальный ремонт, но его проведения в собственном доме так и не могут добиться.

— Просим Вас оказать помощь в проведении капитального ремонта крыши дома Первомайская, 188 на более ранние сроки, — говорится в финале опубликованного обращения.

Корреспондент НГС направил запрос в министерство ЖКХ Новосибирской области, чтобы узнать, почему был изменен срок капитального ремонта крыши дома по адресу Первомайская, 188, а также могут ли перенести сроки ремонта на более ранние даты.

Ранее в Ленинском районе в новом жилом комплексе подвалы оказались затоплены водами из канализации. Жители считают, что дома были построены с нарушениями.

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Новосибирск ЖКХ Александр Бастрыкин Аварийный дом
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Комментарии
13
За державу обидно!
8 сентября 2024, 23:59
А что местный чинушатник вообще забил на город и горожан? Позорище,люди не знают к кому за защитой обращаться . Уже пишут дедушке,которому вообще всё уже не интересно
Drakonn
8 сентября 2024, 22:41
С крышами в нашем ЖКХ прям "беда"... Разработана целая система по "освоению" денег кап.ремонта именно по ремонту крыш... сметы завышены мин. в 2 раза от реальных, но ни ГЖИ, ни мин.ЖКХ не видят в этом нарушений...
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