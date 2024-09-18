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Дом на Псковской стоит с разбитым окном после налета вандалов

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Дом на Псковской стоит с разбитым окном после налета вандалов: соседи мерзнут, а хозяина нет

Разгромленная комната принадлежит муниципалитету и в ней никто не живет

861
4 комментария

В доме проживает больше 10 человек

В Новосибирске на улице Псковской, 3 жители двухэтажного деревянного дома встречают осень с разбитыми стеклами. В комнате на первом этаже окна выбили еще 10 августа. Это помещение пустует, но, по словам жителей, принадлежит муниципалитету. Уже больше месяца окна никто не чинит.

Как рассказал корреспонденту НГС местный житель Максим, всего в здании 8 квартир. В семи из них живут семьи. В августе неизвестные полностью выломали оконный стеклопакет и проникли в квартиру. Помещение на первом этаже разделено на комнаты. Одна из них принадлежит собственнику, а вторая — администрации города. Окна выломали в муниципальной части.

Максим отмечает, что на место вызывали сотрудников полиции, который приняли заявление от собственника комнаты, расположенной рядом с пустующей.

Дом признан аварийным

— Тут живут маленькие дети. Сейчас отопительный сезон, а мы можем остаться в холодном доме, просто замерзнуть. Все службы города уведомлены об этой ситуации. Администрация района, и полиция, и управляющая компания, директора управляющей компании написали коллективное заявление, но всем без разницы. Мы сталкиваемся с абсолютным безразличием, — рассказал Максим.

Местные жители направили коллективное письмо в управляющую компанию — АО «МКС — Новосибирск». Но на момент публикации реакции не было. Корреспондент НГС обратилась за комментариями в МВД, в УК и в мэрию города.

Как объясняет Максим, дом признан аварийным, а проживающие люди там, в основном, малоимущие. Местные переживают, что деньги за разбитые окна могут списать с них.

В Новосибирске в начале отопительного сезона часть домов остается без горячей воды. В «Сибирской генерирующей компании» назвали сроки, в которые планируют вернуть ресурс.

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Комментарии
4
petriot
28 минут
Ну что за народец, готовы замёрзнуть но рубля не потратят! Купить пару досок и заколотить окно, что , вера не позволяет?
Гость
33 минуты
Так муниципалитет поди с баланса уже списал квартиру, типа ничья она теперь. Это обычное дело теперь.
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