Дом на Псковской стоит с разбитым окном после налета вандалов: соседи мерзнут, а хозяина нет

В доме проживает больше 10 человек Источник: Читатель НГС

В Новосибирске на улице Псковской, 3 жители двухэтажного деревянного дома встречают осень с разбитыми стеклами. В комнате на первом этаже окна выбили еще 10 августа. Это помещение пустует, но, по словам жителей, принадлежит муниципалитету. Уже больше месяца окна никто не чинит.

Как рассказал корреспонденту НГС местный житель Максим, всего в здании 8 квартир. В семи из них живут семьи. В августе неизвестные полностью выломали оконный стеклопакет и проникли в квартиру. Помещение на первом этаже разделено на комнаты. Одна из них принадлежит собственнику, а вторая — администрации города. Окна выломали в муниципальной части.

Максим отмечает, что на место вызывали сотрудников полиции, который приняли заявление от собственника комнаты, расположенной рядом с пустующей.

Дом признан аварийным Источник: Читатель НГС











— Тут живут маленькие дети. Сейчас отопительный сезон, а мы можем остаться в холодном доме, просто замерзнуть. Все службы города уведомлены об этой ситуации. Администрация района, и полиция, и управляющая компания, директора управляющей компании написали коллективное заявление, но всем без разницы. Мы сталкиваемся с абсолютным безразличием, — рассказал Максим.

Местные жители направили коллективное письмо в управляющую компанию — АО «МКС — Новосибирск». Но на момент публикации реакции не было. Корреспондент НГС обратилась за комментариями в МВД, в УК и в мэрию города.

Как объясняет Максим, дом признан аварийным, а проживающие люди там, в основном, малоимущие. Местные переживают, что деньги за разбитые окна могут списать с них.