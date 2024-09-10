Дачников проведывает администрация: мэрия Новосибирска — о странном потопе на Первомайке

316 участков остаются подтопленными в Первомайском районе. Об этом во вторник сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Вода осталась на 150 участках в СНТ «Строитель», 47 участках СНТ «Метростроитель», 13 участков — в СНТ «Рябинка», 71 участок — в СНТ «Черемушки», 7 участков — в СНТ «Радист», 28 участков — в СНТ «Конструктор».
— На этих территориях постоянно проживают восемь новосибирцев, их ежедневно проведывают сотрудники администрации района, эвакуация никому из них в настоящий момент не требуется, — сказано в сообщении.
Уровень грунтовых вод поднялся из-за продолжительных ливневых дождей, уточнили в мэрии.
Накануне НГС писал о затопленных участках в Первомайском районе — на некоторых территориях вода стоит по пояс. Сами дачники говорят, что подобного потопа у них не бывало никогда, даже весной.