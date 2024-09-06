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Бомж Игорь Николаевич неделю живёт на полу бердской больницы

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Мой дом «Люди подкармливают, матрас ему кинули»: бомж Игорь Николаевич неделю живёт на полу бердской больницы

«Люди подкармливают, матрас ему кинули»: бомж Игорь Николаевич неделю живёт на полу бердской больницы

Выгнать из здания бездомного нельзя — он не совершает противоправных действий

3 766
26 комментариев

Мужчина назвался Игорем Николаевичем, но документов у него при себе нет

Бездомный поселился на полу в отделении приёмного покоя в Центральной городской больнице Бердска, сообщили местные жители изданию «Бердск Онлайн». В разговоре с корреспондентом НГС руководитель отдела социального обслуживания населения администрации Бердска Инна Воркулёва уточнила, что мужчина представился Игорем Николаевичем и сказал, что ему 63 года.

Бездомный обитает в больнице с 1 сентября. Его подкармливают люди — кто-то принёс мужчине матрас.

— Я настаиваю на том, чтобы его осмотрели хорошо и полечили, потому что у человека проблемы ногами. Мы готовы дальше заниматься восстановлением его документов. Он очень путается в показаниях и не помнит, откуда он — из Бердска или Новосибирска. Договариваемся с больницей, чтобы они привели его в порядок, дали какое-то заключение. Всё это с согласия гражданина, — говорит Инна Воркулёва.

По словам собеседницы, к Игорю Николаевичу уже приезжали представители одного из реабилитационных центров, но он отказался покидать больницу.

— Ему, конечно, там светло и тепло — его люди подкармливают, матрас ему кинули. У него всё в порядке, это его реальность. Нам надо показать ему другую реальность и, может, людей обезопасить — мы не знаем, в каком он состоянии здоровья. Есть информация, что его в Бердске подобрала скорая. Говорит, что лежал пьяный, а его растормошили местные жители и посадили в скорую помощь, — уточняет начальник соцсзащиты.

Инна Воркулёва предполагает, что вопрос с размещением Игоря Николаевича могут решить сегодня. При этом у специалистов больницы нет оснований выгонять бездомного силой, так как он не нарушает порядок.

— Сообщение о мужчине, находящемся в приемном покое медицинского учреждения, в полицию поступало. Полицейские выезжали по адресу. До настоящего времени гражданин противоправных действий не совершал. Медицинскому учреждению рекомендовано обратиться в социальную службу для оказания содействия, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Дозвониться до главврача больницы Елены Тоцкой НГС не удалось.

Ранее НГС писал, как бездомного директора Новосибирского цирка приютил ипподром — мужчина ночует в каморке для конюхов

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Новосибирск Бердск Бездомные Больница
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Комментарии
27
Гость
6 сентября 2024, 11:40
А в мэрии он тоже порядок не будет нарушать? Или это другое?
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
6 сентября 2024, 11:37
Он может поехать на СВО, станет новой элитой России.
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