Создаем осенний уют. Дизайнер рассказывает, как просто и быстро обновить квартиру

Даже банальная подушка может улучшить настроение дома Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Осенью, когда темнеет раньше и вечера становятся все прохладнее, хочется окружить себя уютом. Если добавить теплых пледов, свечей и красивую кружку для какао, промозглая погода не сможет испортить настроение. Это сезон приглушенных и сложных цветов в интерьере, мягких и натуральных тканей. Сделать дом таким недолго, нужно лишь заменить некоторый декор, а вот о том, что для этого подойдет идеально, читателям NGS42.RU рассказывает дизайнер Алена Ваганова. Далее — ее прямая речь.

Во-первых, необходим плед на диван или кровать. Выбирайте текстиль таких цветов, какие можно встретить в осенних пейзажах. Бежевые, коричневые, приглушенные зеленые, красные и оранжевые оттенки. Отдавайте предпочтение натуральным тканям — льну, шерсти, хлопку. Бахрома и необычные текстуры компенсируют спокойность оттенков и станут фишками.

Источник: коллаж Ozon.ru











Отличной компанией пледу на диван станут подушки. С принтом на них можно пофантазировать: отлично впишутся растительные и животные мотивы, ведь осень — время урожая и достатка. Если хотите, чтобы подушки прослужили долго, обратите внимание на продукцию из гобелена, этот материал не выцветает и не истирается.

Кстати, подушка — прекрасный повод, чтобы поупражняться в рукоделии. Сшейте наволочки из старых пледов, изучите пэчворк или ковровую технику вышивки, присмотрите готовую бахрому и кисти в магазинах ткани. Вещи, сделанные своими руками, всегда добавляют интерьеру шарм и особенное, индивидуальное обаяние.

Источник: коллаж Market.yandex.ru











Для настольной лампы всегда найдется место. Это может быть и подоконник, и приставной стол, тумба под телевизором или даже рабочая поверхность на кухне. А мягкий свет добавит атмосферы спокойствия и расслабления на все 100%. Не забудьте купить лампочку с теплой температурой (2000–3000 кельвинов). В моде и ретро — можно поискать интересные экземпляры на сайтах с объявлениями о продаже б/у вещей. Самый распространенный абажур — тканевый, но, если в вашем интерьере есть цветные акценты, можно присмотреть покрытие лампы из стекла или пластика.

Источник: коллаж Fandeco.ru











На кухне всегда будет уместна повседневная скатерть в природных и приглушенных цветах. Выбирайте ту, что с водоотталкивающим слоем. Покрытие продлит срок службы и облегчит стирку. Для того чтобы не пришлось отмывать скатерть слишком часто, дополните ее сервировочными салфетками (их еще называют подтарельниками). Из пластика, соломы, джута, пробки и даже искусственной кожи. Для повседневных обедов выбирайте те, что будет легко мыть и в цветах скатерти.

Источник: коллаж Market.yandex.ru, Laredoute.ru, Ozon.ru











Для праздничных ужинов и посиделок с друзьями вспомните про тканевые дорожки. Им, как и подушкам, подойдут растительные мотивы, яркий принт, бахрома и кисти. Особенно празднично смотрятся льняные салфетки с контрастным кантом. Уверена, градус вашего гостеприимства и веселья значительно повысится!



Декор для обеденного стола может не ограничиваться только текстилем. Подойдут и сухоцветы, и искусственные овощи, особенно тыковки — как никогда настраивают на осенний лад, небольшие вазы из прозрачного цветного стекла, свечи (ароматические оставим для гостиной, и держите их подальше от сухоцветов). Ну и конечно, если не всю, то часть посуды можно подобрать в осеннем стиле.



Это может быть керамическая посуда, будто бы сделанная вручную, или наверняка поблизости от вас есть небольшие гончарные мастерские с аутентичной посудой — она может стать отличным вложением средств. Обратите внимание на приборы под золото, бронзу. Акцент на столе будет гарантирован.

Источник: коллаж Market.yandex.ru, Ozon.ru











Если хочется добавить очевидных осенних и хеллоуинских моментов в интерьер или просто порадовать детей, тоже нет причин себе в этом отказывать. Мультяшный декор вполне уместен.



Часть его можно сделать вместе с ребенком. Это и элементарные гирлянды на нитке — вырезанные из цветной бумаги листики, летучие мыши, приведения, тыковки. Если отмечаете Хеллоуин, продается много готовой и вполне правдоподобной паутины, а вместо вырезания внутренностей у тыквы (отчего она портится и не используется в еду) глаза и оскал можно нарисовать ей краской; для привидений подойдут воздушный шар, марля и немного клея ПВА.

Источник: Market.yandex.ru, Ozon.ru









