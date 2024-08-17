«Бетон позеленел»: новосибирскую многоэтажку почти сутки заливает кипятком — в воде подвал и гаражи

Топит и дом, и соседние гаражи Источник: читатель НГС Игорь











В Дзержинском районе Новосибирска многоквартирный дом по улице Королева 14/2 почти сутки топит кипятком. Вода парит в подвале и заливает ближайшие гаражи. О ситуации корреспонденту НГС рассказал местный житель Игорь.



— Вчера после работы в девять вечера заметили, что полный подвал кипятка. Позвонили в аварийную службу, в УК. Они приехали, посмотрели и сказали, что ничего не могут сделать. Сказали звонить в тепловую компанию. Там ответили, что работает только одна бригада, и они на другой аварии. Якобы как освободятся, приедут. Но так никто не приехал, — сетует местный житель Игорь.



Почти сутки аварию в доме не устраняют Источник: читатель НГС Игорь

Мужчина отметил, что за домом находится гаражный кооператив. Там засорилась ливневка, поэтому гаражи тоже стало топить. По словам Игоря, весь дом парит, в кранах вместо холодной воды льет кипяток, а жильцы вынуждены ходить в магазин и покупать питьевую воду.



— Таскают по 4 бутыля воды (один — 5 литров). Уже бетон от пара позеленел. Это сколько горячей воды из дома вытекло — за ночь и сейчас полдня прошло?, — интересуется мужчина.



Корреспондент НГС направила запрос в Сибирскую генерирующую компанию по поводу сложившейся ситуации. Там уточняют информацию. Также мы попытались связаться с управляющей компанией, обслуживающий дом («МКС-Новосибирск»). Дозвониться до представителей УК на момент публикации не удалось. Мы направили им письменный запрос. Ответ опубликуем позже.



Ранее НГС писал о том, что подвал дома на Геодезической затопило кипятком. Судя по кадрам, которые прислала читательница Елена, весь подъезд окутало туманом.

