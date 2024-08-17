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Мой дом проблема «Бетон позеленел»: новосибирскую многоэтажку почти сутки заливает кипятком — в воде подвал и гаражи

«Бетон позеленел»: новосибирскую многоэтажку почти сутки заливает кипятком — в воде подвал и гаражи

По словам жителей дома по улице Королева, им никто не может помочь

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18 комментариев
Топит и дом, и соседние гаражи

В Дзержинском районе Новосибирска многоквартирный дом по улице Королева 14/2 почти сутки топит кипятком. Вода парит в подвале и заливает ближайшие гаражи. О ситуации корреспонденту НГС рассказал местный житель Игорь.

— Вчера после работы в девять вечера заметили, что полный подвал кипятка. Позвонили в аварийную службу, в УК. Они приехали, посмотрели и сказали, что ничего не могут сделать. Сказали звонить в тепловую компанию. Там ответили, что работает только одна бригада, и они на другой аварии. Якобы как освободятся, приедут. Но так никто не приехал, — сетует местный житель Игорь.

Почти сутки аварию в доме не устраняют

Мужчина отметил, что за домом находится гаражный кооператив. Там засорилась ливневка, поэтому гаражи тоже стало топить. По словам Игоря, весь дом парит, в кранах вместо холодной воды льет кипяток, а жильцы вынуждены ходить в магазин и покупать питьевую воду.

— Таскают по 4 бутыля воды (один — 5 литров). Уже бетон от пара позеленел. Это сколько горячей воды из дома вытекло — за ночь и сейчас полдня прошло?, — интересуется мужчина.

Корреспондент НГС направила запрос в Сибирскую генерирующую компанию по поводу сложившейся ситуации. Там уточняют информацию. Также мы попытались связаться с управляющей компанией, обслуживающий дом («МКС-Новосибирск»). Дозвониться до представителей УК на момент публикации не удалось. Мы направили им письменный запрос. Ответ опубликуем позже.

Ранее НГС писал о том, что подвал дома на Геодезической затопило кипятком. Судя по кадрам, которые прислала читательница Елена, весь подъезд окутало туманом.

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Обновлено:

В СГК НГС прокомментировали ситуацию.

— Бригада на месте. Производим отключение поврежденного участка. Сегодня устраним. До обеда определяли дефектный участок и производили откачку воды из тепловой сети, — сообщили в компании.

ПО ТЕМЕ
Кипяток Авария Дом СГК УК Королева Вода
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Комментарии
18
274444392
17 августа 2024, 14:52
Очередные прорывы. Стабильно чё.
Объективный наблюдатель
17 августа 2024, 15:09
Выходной день. Отнеситесь с пониманием . Сами столкнулись недавно с коммунальной аварией, это ужас. Никто, ни за что не отвечает, всем плевать на ваши проблемы граждане, но если вы вдруг нам не заплатите за наши чудесные услуги.....Не соглашусь лишь с тем , что эта проблема Новосибирска, по всей стране этот кошмар , система то одна
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