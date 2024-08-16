«Ездим в соседнее село»: посёлок под Новосибирском остался без воды — там отключилась водокачка

Воды в посёлке нет вторые сутки Источник: Читатель НГС, Александр Ощепков / NGS.RU











В поселке Каменушка Новосибирской области второй день наблюдаются проблемы с подачей воды. Об этом НГС сообщила местная жительница Наталья. По словам собеседницы, воду отключили утром 15 августа.



— Весь посёлок пользовался водой с единственной водокачки, а вчера она отключилась. У людей был какой-то запас воды, но сейчас приходится ездить в соседнее село, чтобы её купить, так как у нас даже своего магазина нет, — говорит Наталья.

По словам местной жительницы, в посёлке живут примерно 200 человек — там находятся всего около 40 домов. Населённый пункт находится в Барышевском сельсовете.

— Обращались в администрацию сельсовета, звонили в прокуратуру, в Новосибирский район. Никто ничего не говорит. Предложили подождать до понедельника, — продолжает женщина.

Корреспондент НГС попытался связаться с главой Барышевского сельсовета Андреем Алексеевым, но он не ответил на звонки. В приёмной администрации также не отвечают. Также НГС обратился в пресс-службу прокуратуры Новосибирской области, чтобы выяснить, поступали ли в ведомство обращения от местных жителей.

Ранее НГС писал, что жители дома на Военной месяц не было горячей воды — в СГК объяснили, почему так произошло.