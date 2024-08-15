«Всеми способами ищут отговорки»: сын экс-депутата почти 10 лет не платил за капремонт — он владеет фитнес-клубом на Богаткова

Спортивный клуб на Бориса Богаткова работает уже больше десяти лет Источник: Александр Иванов / 2ГИС











Новосибирский бизнесмен Александр Мамулат около десяти лет не оплачивает взносы за капитальный ремонт многоэтажного дома на Бориса Богаткова, 266/3. В собственности у предпринимателя два помещения общей площадью почти 500 квадратных метров — там находится фитнес-клуб Master Fit.



В разговоре с корреспондентом НГС председатель совета собственников дома Сауле Тогушаева заявила, что собственник не внёс ни одного платежа на счёт с момента основания Фонда капитального ремонта в 2014 году. По её словам, о задолженности узнали случайно, когда жильцы решили отремонтировать крышу дома.

— В начале 2022 года у нас настал «час икс» — нужно было отремонтировать крышу, она прохудилась. Начали собирать все бумаги и узнавать, сколько у нас есть денег на счете, куда поступали взносы на капремонт. Мы сделали смету и выяснилось, что денег недостаточно. Ремонт оценили в 3,1 миллиона рублей, а на счёте было около 2,5 миллионов. То есть нам не хватало как раз этих платежей, — говорит собеседница.

Последняя задокументированная задолженность за оба помещения превышает 500 тысяч рублей, следует из выписки Фонда модернизации ЖКХ за апрель 2024 года. По словам председателя, к сегодняшнему дню сумма увеличилась.

— Соответственно, если даже сейчас посчитать, сколько стоит один квадратный метр, мы платим 15,52 рубля с 1 января 2024 года, у них 6676 рублей в месяц получается, это с большой площади. В сумме вместе с пенёй долг составляет почти 600 тысяч рублей, — продолжает председатель.

По словам Сауле Тогушаевой, она несколько раз связывалась с Александром Мамулатом, чтобы тот погасил задолженность. Председатель направляла досудебную претензию бизнесмену, но в суд пока не обращается — процесс может завершиться уменьшением суммы долга.

— Да всеми способами ищут отговорки, и по сегодняшний день не заплатили ни копейки. Теперь, как я понимаю, они дожидаются этого суда — так как он по закону должен будет заплатить только за последние три года, а это сумма гораздо меньше. Кроме того, претензия была составлена в 2023 году, поэтому с того момента срок останавливается, — жалуется собеседница.

Помещение фитнес-клуба зарегистрировано на ООО «Игл-С». Генеральным директором числится Александр Мамулат, а в списке учредителей есть его мать Галина. На сайте RusProfile указано, что выручка компании в прошлом году составила 1,6 миллиона рублей, прибыль превысила 90 тысяч. Александр — сын бывшего депутата Заксобрания Новосибирской области и действующего бизнес-омбудсмена региона Николая Мамулата. В разговоре с корреспондентом НГС предприниматель подтвердил наличие задолженности, но уточнил, что в ближайшее время закроет долг.

— Конечно, мы всё оплатим в любом случае. Скорее всего, это выпало из нашего внимания. Капремонт в составе дома все нежилые и жилые площади должны платить, так что никакого конфликта здесь не вижу абсолютно. Мы со старшим по дому на контакте, поэтому эти вопросы регулируем, конечно. Из внимания это выпало, потому что бухгалтер поменялся — мы платили по договору управляющей компании и, честно говоря, думали, что всё это в одном счёте указано. Всё оплатим, — заявил Александр Мамулат.

Бизнесмен уточнил, что оба помещения находятся у компании в собственности. Одно из них несколько лет было в аренде, после чего его выкупили у муниципалитета по преимущественному праву.

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