Льется третий день: в Новосибирске при ремонте теплотрассы грязную воду из ямы откачивают во двор — видео

Воду из ямы начали выкачивать с 8 августа Источник: Читатель НГС Евгений











Жители дома по адресу Немировича-Данченко, 12 заявили, что во время ремонта теплотрассы грязную воду из ямы для ремонта выкачали прямо во двор. Информацией о происшествии с НГС поделился читатель Евгений.



По словам новосибирца, ремонт теплотрассы во дворе начался 3 августа. Работники вырыли яму для замены труб. Изначально вокруг нее не было никакого ограждения, оно появилось спустя пару дней.



— 8 августа начали резать трубы и там все затопило. В тот же день начали откачивать воду. Вода грязная из ямы льется просто во двор жилого дома уже третий день, — рассказал Евгений.

Источник: читатель НГС Евгений

На кадрах, присланных новосибирцем в редакцию, видно, как светло-коричневая вода из ямы через трубу действительно выливается во двор дома Немировича-Данченко, 12. Во дворе появились большие лужи, которые создают неудобства для пешеходов.



Корреспондент НГС обратился за комментарием по ситуации в пресс-службу СГК. На момент публикации материала информация не поступила.

