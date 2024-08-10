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Мой дом Льется третий день: в Новосибирске при ремонте теплотрассы грязную воду из ямы откачивают во двор — видео

Льется третий день: в Новосибирске при ремонте теплотрассы грязную воду из ямы откачивают во двор — видео

Инцидент произошел во дворе на Немировича-Данченко

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10 комментариев
Воду из ямы начали выкачивать с 8 августа

Жители дома по адресу Немировича-Данченко, 12 заявили, что во время ремонта теплотрассы грязную воду из ямы для ремонта выкачали прямо во двор. Информацией о происшествии с НГС поделился читатель Евгений.

По словам новосибирца, ремонт теплотрассы во дворе начался 3 августа. Работники вырыли яму для замены труб. Изначально вокруг нее не было никакого ограждения, оно появилось спустя пару дней.

— 8 августа начали резать трубы и там все затопило. В тот же день начали откачивать воду. Вода грязная из ямы льется просто во двор жилого дома уже третий день, — рассказал Евгений.

На кадрах, присланных новосибирцем в редакцию, видно, как светло-коричневая вода из ямы через трубу действительно выливается во двор дома Немировича-Данченко, 12. Во дворе появились большие лужи, которые создают неудобства для пешеходов.

Корреспондент НГС обратился за комментарием по ситуации в пресс-службу СГК. На момент публикации материала информация не поступила.

Ранее жители дома на улице Военной пожаловались, что месяц сидят без горячей воды. В СГК такую ситуацию объяснили дополнительными ремонтными работами.

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Новосибирск СГК Ремонт теплотрассы
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Комментарии
10
Татьяна 53
10 августа 2024, 13:04
Как проходить по такому двору??. Сколько лишений приходится терпеть людям
Cobalt & Nickel
10 августа 2024, 13:52
В этом году похоже ещё дольше ремонт будет. Весь город перерыт ограждениями и ямами от ремонта труб. Если в те годы до первого снега в авральном режиме пытались как попало сделать,то в этом по моему уйдут в зиму с этими ямами, никого нет, ни техники, ни людей, просто стоят ямы огражденные и всё
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